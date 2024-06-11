彭啓明全面體檢SRF產業 強調自己非環境劊子手

環境部長彭啓明為近日SRF爭議持續親上火線，今天在臉書強調自己是環境保護嚴厲的把關者，「不是劊子手」；重申接下來會對SRF製造廠及使用場進行全面體檢及產業輔導，建立產業健全體質。

桃園市府3月宣布廢止3家SRF（固體再生燃料）廠進駐桃園科技工業園區，業者提出訴願，經濟部6日撤銷市府處分。桃園市長張善政表示，全案後續有多個關卡要審查，將嚴格把關。

近日各家媒體對SRF評論不斷。環境部長彭啓明今天仍親上火線，在臉書分享參訪SRF製造廠及使用場的照片，表示自己是「環境保護嚴厲的把關者，不是劊子手」。

彭啓明指出，的確有非常守規矩的製造廠；也有分檢很隨便，幾乎是直接垃圾打成小方塊，場地都是蒼蠅惡臭的地方，他也擔心如果是燒這個垃圾，是否會有空氣污染及戴奧辛的問題。

另外，彭啓明提到，有使用SRF的廠長對他說，以前燒煤，排碳量約6萬噸，現在用SRF，降到4萬噸，希望能夠再降低；但他們很希望源頭管制能夠再加嚴把關，屆時要制訂用最高空氣品質標準也行。

彭啓明重申，環境部將籌組「SRF營運體檢輔導團」對 SRF製造廠及使用場進行全面體檢及產業輔導。短期進行產業輔導，診斷問題並提出解方及體檢報告書；中長期則盤點SRF產營運動態及效益，提出SRF白皮書，並協助業者成立聯盟，建構SRF轉廢為能良好的產業環境。