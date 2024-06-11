快訊

端午後再創天價！台股早盤突破2萬2千點大關 台積電繼續穩定撐盤

她目睹慣犯進咖啡廳「不消費還霸佔4座位」 網掀共鳴：這種人不少

疑欠3萬引殺機！19歲孝子擺攤付母醫藥費 被痛毆丟包老闆家樓下慘死

彭啓明全面體檢SRF產業 強調自己非環境劊子手

中央社／ 台北11日電

環境部長彭啓明為近日SRF爭議持續親上火線，今天在臉書強調自己是環境保護嚴厲的把關者，「不是劊子手」；重申接下來會對SRF製造廠及使用場進行全面體檢及產業輔導，建立產業健全體質。

桃園市府3月宣布廢止3家SRF（固體再生燃料）廠進駐桃園科技工業園區，業者提出訴願，經濟部6日撤銷市府處分。桃園市長張善政表示，全案後續有多個關卡要審查，將嚴格把關。

近日各家媒體對SRF評論不斷。環境部長彭啓明今天仍親上火線，在臉書分享參訪SRF製造廠及使用場的照片，表示自己是「環境保護嚴厲的把關者，不是劊子手」。

彭啓明指出，的確有非常守規矩的製造廠；也有分檢很隨便，幾乎是直接垃圾打成小方塊，場地都是蒼蠅惡臭的地方，他也擔心如果是燒這個垃圾，是否會有空氣污染及戴奧辛的問題。

另外，彭啓明提到，有使用SRF的廠長對他說，以前燒煤，排碳量約6萬噸，現在用SRF，降到4萬噸，希望能夠再降低；但他們很希望源頭管制能夠再加嚴把關，屆時要制訂用最高空氣品質標準也行。

彭啓明重申，環境部將籌組「SRF營運體檢輔導團」對 SRF製造廠及使用場進行全面體檢及產業輔導。短期進行產業輔導，診斷問題並提出解方及體檢報告書；中長期則盤點SRF產營運動態及效益，提出SRF白皮書，並協助業者成立聯盟，建構SRF轉廢為能良好的產業環境。

SRF 彭啓明

延伸閱讀

回響／台灣垃圾百岳 彭啟明盼中央地方合作：除爭取AI大廠也要做好1事

影／核能新技術 彭啟明：未來會是能源選項之一

核能新技術 彭啟明：會是能源選項之一

環境部推「全國菸蒂不落地」找小野站台 彭啟明曝原因

相關新聞

張學友也中了 台大醫曝原因：嬰兒感染RSV後遺症10年

62歲歌神張學友日前因感染呼吸道融合病毒（RSV）緊急取消在台演唱會。台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民表示，除老年人...

賈新興：梅雨鋒面跑到沖繩、中國南邊 台灣15日起降雨偏少機率高

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，梅雨鋒面跑到沖繩、...

水質有疑慮 機捷全線數十部飲水機暫停使用

桃園大眾捷運公司昨天發出公告，指機場捷運全線飲水機因水質檢測廠商作業疑有瑕疵，所以連假期間暫停使用等待重新採樣調查，不過...

夏天連續高溫要來了！ 吳聖宇：下周梅雨季告一段落溫度再升高

即將進入連續高溫的夏天天氣了。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，下周一(17日)之後太...

陸軍官校百年校慶 中華郵政本周五發行100周年紀念郵票

今年適逢中華民國陸軍軍官學校100周年校慶，為感謝國軍官兵犧牲奉獻與保家衛國的辛勞，中華郵政公司將於周五發行100周年紀...

從小睡覺張嘴呼吸 可能吸入汙染源暴牙也找上門

很多人以為舌頭只是用來辨別食物味蕾的利器，舌肌的鍛鍊能從小改變一個人的五官，甚至改善睡眠呼吸中止症；牙醫師張青萍提醒，舌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。