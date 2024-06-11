駐教廷使館歡慶端午 神職人員為台灣祈福

駐教廷大使館10日邀請神職人員共度端午節，教廷宗座科學院院長涂克森樞機主教出席。曾在台服務超過20年的剛果神父鮑霖，目前已調至教廷任職，他也在會中分享今年3月回台參加活動像「回家」的心情。

駐教廷大使館10日在使館舉行餐會，邀請旅梵台灣神職人員、曾在台服務的外籍神職人員、教廷官員及天主教會朋友逾30人共同歡度端午，藉此聯誼團聚，一起享用使館應景特製的台式粽子及美味台式餐點，氣氛溫馨熱烈。

駐教廷大使李世明致詞表示，端午節是親友團聚的節日，感謝大家熱烈參與，以及對台灣的支持。此外，大使館也特地邀請今年3月剛在台灣完成宗教交流活動的鮑霖神父（Fr. Paulin Kubuya）分享訪台經驗。

鮑霖神父曾在台服務超過20年，他表示，今年3月訪台是在教廷任職後的首次「回家」，他細數這次回台灣與各宗教、派別互動、敘舊的經驗，也讚揚台灣在宗教自由及對話方面的成就。

教廷宗座科學院院長涂克森樞機主教（Card. PeterTurkson）特別前來出席端午餐會，在這個重要的傳統節日，向台灣人民獻上誠摯祝福。

餐會前由資深神父傅立吉神父（Fr. Felice Chen）帶領大家一起禱告，感謝天主賜福讓好友齊聚一堂並為台灣及世界祈福。

駐教廷大使館指出，藉著難得的餐會，多位與台灣有淵源的賓客彼此分享台灣生活經驗，駐教廷大使館也與教廷及教會人士，針對人道援助、學術合作、文化及跨宗教交流等議題廣泛交換意見。