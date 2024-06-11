快訊

被大姑夫控涉潛艦聲紋、內線交易不法案 徐巧芯5點聲明駁斥：歡迎來查

台股開盤漲126點 台積電漲13元開892元

有望終結戰爭？聯合國安理會首通過「美版停火協議」 以色列態度模糊引人揣測

駐教廷使館歡慶端午 神職人員為台灣祈福

中央社／ 台北日11電

教廷大使館10日邀請神職人員共度端午節，教廷宗座科學院院長涂克森樞機主教出席。曾在台服務超過20年的剛果神父鮑霖，目前已調至教廷任職，他也在會中分享今年3月回台參加活動像「回家」的心情。

駐教廷大使館10日在使館舉行餐會，邀請旅梵台灣神職人員、曾在台服務的外籍神職人員、教廷官員及天主教會朋友逾30人共同歡度端午，藉此聯誼團聚，一起享用使館應景特製的台式粽子及美味台式餐點，氣氛溫馨熱烈。

駐教廷大使李世明致詞表示，端午節是親友團聚的節日，感謝大家熱烈參與，以及對台灣的支持。此外，大使館也特地邀請今年3月剛在台灣完成宗教交流活動的鮑霖神父（Fr. Paulin Kubuya）分享訪台經驗。

鮑霖神父曾在台服務超過20年，他表示，今年3月訪台是在教廷任職後的首次「回家」，他細數這次回台灣與各宗教、派別互動、敘舊的經驗，也讚揚台灣在宗教自由及對話方面的成就。

教廷宗座科學院院長涂克森樞機主教（Card. PeterTurkson）特別前來出席端午餐會，在這個重要的傳統節日，向台灣人民獻上誠摯祝福。

餐會前由資深神父傅立吉神父（Fr. Felice Chen）帶領大家一起禱告，感謝天主賜福讓好友齊聚一堂並為台灣及世界祈福。

駐教廷大使館指出，藉著難得的餐會，多位與台灣有淵源的賓客彼此分享台灣生活經驗，駐教廷大使館也與教廷及教會人士，針對人道援助、學術合作、文化及跨宗教交流等議題廣泛交換意見。

大使館 教廷 神父

延伸閱讀

老節日新創意 陸端午掀國潮風

大陸端節旅遊消費衝高 連假期間達1,815億

端午鐵砧山劍井取午時水贈送500組 1小時搶領一空

馬尼拉端午餐會緬懷先賢 合唱台語歌掀高潮

相關新聞

夏天連續高溫要來了！ 吳聖宇：下周梅雨季告一段落溫度再升高

即將進入連續高溫的夏天天氣了。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，下周一(17日)之後太...

滯留鋒徘徊一周 吳德榮：高溫36度午後防大雷雨

收假上班上學了，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，滯留鋒面在北部海面徘徊，高溫...

天氣風險：中南部清晨到上午留意短暫陣雨 下周雨區往西擴展

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧今天指出，今晨西南季風增強，中南部受海上較強對流移入影響，有局部較大雨勢發生，預估後續海峽仍...

擔心遺傳惡疾要求做基因定序日增 醫提醒非萬靈丹

許多民眾擔心家族疾病遺傳、仿效知名影星安潔莉娜裘莉做「基因定序」，希望提早在發病前確認預防。尤其標榜「一次可以看很多基因...

全台營養午餐廚餘可堆1萬座台北101 專家民團促專法

根據環保署統計，台灣每年平均浪費約62萬噸廚餘，相當於堆滿1萬座台北101大樓，問題日益嚴重。國人對於一般垃圾處理已有一...

航空淨零／想減碳卻買不到SAF 「土豪」阿聯酋航空也束手無策？

身為碳排大戶的航空業，無法迴避面對淨零永續目標，但眼下不論是國籍或外籍航空公司，就算有心想做永續航班，卻也受限諸多因素難以達標，甚至就連被各界認為「錢」根本不是問題的阿聯酋航空，面對2050淨零達標，也有瓶頸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。