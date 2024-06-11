夏天連續高溫要來了！ 吳聖宇：下周梅雨季告一段落溫度再升高

即將進入連續高溫的夏天天氣了。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，下周一(17日)之後太平洋高壓有逐漸西伸北抬趨勢，梅雨鋒面位置進一步向北移動到長江流域，沒有意外的話，台灣今年梅雨季告一段落。高壓再增強，降雨減少，溫度還有再升高機會，夏天準備來到，連續性高溫將成為常態。

吳聖宇指出，本周進入梅雨末期天氣型態，鋒面在台灣以北南北擺動，有時離台灣近一點，但不會直接來到台灣上空，太平洋高壓位置也還不夠北邊，我們就落在高壓外圍，鋒面前方西南季風範圍內。

吳聖宇指出，從南海上可看到許多消消長長對流雲團緩慢向台灣海峽、華南沿海移動，西南季風不算太強，但水氣偏多，這周(11-16日)預估將會是西南風影響降雨型態，也就是台中以南有短暫陣雨或雷雨，集中在夜晚到上午，各地山區、北部、東半部則午後有機會出現局部熱對流雷雨，降雨集中在下午到傍晚。有時候對流發展旺盛，局部單點雨勢會比較大一點。

吳聖宇指出，下周一(17日)之後太平洋高壓有逐漸西伸北抬趨勢，梅雨鋒面位置進一步向北移動到長江流域，沒有意外的話，台灣今年梅雨季跟著告一段落。今年梅雨相當溫和，沒有出現典型的滯留型梅雨鋒，雖然偶有1-2天較大雨勢，沒有持續太久，降雨雖然少於氣候值，還是有讓水庫補充的進水量，同時沒有太明顯的災害發生，相當良性。

溫度方面，吳聖宇說，因一直都在西南風環境內，濕度高、溫度高，整體偏向悶熱，各地高溫普遍可以到32-34度或以上。下周高壓再增強，降雨減少，溫度還有再升高機會，夏天準備來到，連續性高溫將成為常態，不太會再有梅雨季這種下雨的調節。