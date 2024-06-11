西南風持續影響 南部及午後山區留意大雨
中央氣象署今天表示，西南風持續影響，苗栗以南有短暫陣雨或雷雨，其中南部降雨的範圍較廣，新竹以北及宜花東為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。清晨至上午新竹以北及東北部也有零星降雨，南部及午後山區有局部大雨發生機率。
溫度方面，各地高溫約攝氏30至34度，沒下雨時天氣悶熱，外出多補充水分。
氣象署提醒，西南風偏強，北部沿海空曠地區及蘭嶼、綠島易有較強陣風，請多留意；金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，往返離島請留意航班資訊。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天西南風影響，迎風面擴散條件佳，北部位於下風處，污染物稍易累積；馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。
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