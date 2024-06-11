擔心遺傳惡疾要求做基因定序日增 醫提醒非萬靈丹

許多民眾擔心家族疾病遺傳、仿效知名影星安潔莉娜裘莉做「基因定序」，希望提早在發病前確認預防。尤其標榜「一次可以看很多基因」的「次世代」基因定序日漸普及，不少人自費要求檢驗。然而即使檢驗過所有基因，負責任的醫師還是可能沒有答案，基因定序並不像一些檢驗單位宣傳的那麼神奇。

成大醫院基因醫學部主治醫師林伯昱說，較早期的初代基因定序一次只能定出一個片段DNA序列；次世代基因定序是將DNA分子分割成很多片段，再同時定序，產生大量片段序列數據再由電腦計算組合成完整序列。

次世代基因定序確實「一次可看很多基因」，但缺點是定序錯誤率比初代高，因而次世代定序檢驗結果，還需初代定序再次確認，才不致誤判。

林伯昱表示，DNA被用來製作蛋白質藍圖的部分稱「外顯子」，次世代定序定出所有外顯子序列，「全外顯子定序」檢查神經遺傳疾病，診斷率依疾病種類不同約3成到5成，仍有大半病患無法得到答案。

無法確診原因很多，包括遺傳變異是結構性變異，不是容易看到序列變異的全外顯子。或多基因變異累積，單一基因檢驗就找不到答案，或遺傳變異就是不在偵測範圍，因而即使驗完所有DNA，診斷率大約只比全外顯子定序多10%左右。

因每人的DNA約有3百萬個基因變異，並不是所有變異都會致病，新發現一個變異時，需進一步驗證變異點位是否致病。驗證方法包括切片、家屬都做檢測等，證據強度各不同，也可能需多種方式，才足夠證明致病力。採用什麼方法，需臨床醫師整體評估判斷。

林伯昱提醒，次世代基因定序診斷力約僅5成，且就算發現可能致病變異，也常需再驗證才能確診。目前次世代基因定序自費，病患務必先和醫療團隊詳細討論，對定序充分理解、合理期待，才能促進醫病合作，及早正確診斷。

林伯昱舉57歲王先生為例，因手腳麻痛、走路不穩到神經科門診。他爸爸、姊姊都在差不多年紀出現相同症狀，幾年內持續惡化到走路都會喘，後因心衰竭過世。王先生神經傳導檢查顯示有周邊神經病變，常見原因包括糖尿病、維他命B12缺乏、自體免疫疾病等驗起來都沒有。經「全外顯子定序」檢查還是沒有答案。