全台營養午餐廚餘可堆1萬座台北101 專家民團促專法

根據環保署統計，台灣每年平均浪費約62萬噸廚餘，相當於堆滿1萬座台北101大樓，問題日益嚴重。國人對於一般垃圾處理已有一定的概念，但對於「食物垃圾」問題，多數人在生活實踐卻遠不如回收垃圾來的確實。校園營養午餐甚至成為廚餘的濫觴，強調食物營養的同時，也不能忽略惜食教育的意義。

政府將「2050淨零排放」視為國策目標，但從產地到餐桌，無法處理的廚餘因腐臭所釋放的氣體與汙染物，將再度回到大氣與土地，加速全球暖化、影響生態環境，違背淨零排放的宗旨。

營養午餐廚餘量居高不下，專家及民團認為，國內營養午餐問題缺乏更高階的跨部門協調，不論是教育部、農業部或環境部等單一部會，都很難協調其他部會，導致政策欠缺整體思考。兒童福利聯盟文教基金會、大享食育協會曾在國發會公共政策網路參與平台發起「學校營養午餐亂象多，亟需專法監督管理」連署，呼籲制訂營養午餐專法，超過5千人響應。

台灣兒少營養午餐調查報告曾抽查154所學校一周的營養午餐發現，超過2成學校每周提供炸物2次以上，另有近4成學校每周供應2次以上丸類、香腸、重組雞塊、培根等魚、肉類加工半成品，但因缺乏專法管理，無法得知營養午餐是否真的營養？

該調查也發現，近半數國中生吃的分量比平常還少，多數主食被當成廚餘丟棄，難怪8成學生有吃不飽經驗，4成寧可喝水、吃零食、飲料果腹，營養午餐反造成廚餘多、不營養的亂象，影響兒少健康。兒福聯盟處長黃韻璇說，她建議改革制度面、法律面，解決營養午餐美味度不夠、湯湯水水等問題，才能解決廚餘問題。

台灣廚餘資源化發展協會理事長張永和說，目前觀念還是普遍認為廚餘像該去化的垃圾，沒當資源看待，很多學校營養午餐外包給團膳業者，簽約時就會要求收走廚餘，學校也要求學生帶回剩食，只是表面的「零廚餘」。

教育部針對營養午餐法擬訂專法，但喊了多年，立法依舊牛步，缺乏更高階的跨部門協調，包括農業部前端食材、教育部食農教育、環境部零剩食等，若沒有明確法規，常常就是「上有政策，下有對策」。

若政策推動廚餘減量，基層對策就是秤重，學校每天回報數字交差了事，當然無法真正落實廚餘減量。政府不能只用減法，把廚餘視為去化的垃圾，應用加法，設法「廚餘變資源」，才能永續再利用。