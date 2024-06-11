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滯留鋒徘徊一周 吳德榮：高溫36度午後防大雷雨

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滯留鋒徘徊一周 吳德榮：高溫36度午後防大雷雨

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
滯留鋒面在北部海面徘徊，高溫悶熱，南部可達36度，午後要防大雷雨。本報資料照片
滯留鋒面在北部海面徘徊，高溫悶熱，南部可達36度，午後要防大雷雨。本報資料照片

收假上班上學了，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，滯留鋒面在北部海面徘徊，高溫悶熱，南部可達36度，午後要防大雷雨，未來一周都是如此的天氣。

吳德榮說，昨日已是第4天、有局部性「大雷雨」或「豪雨」發生。今日至下周一(11至17日)「滯留鋒」持續在北部海面徘徊。台灣都處在鋒面之前暖氣團內，未降雨前、天氣悶熱，要防曬、防中暑。

吳德榮指出，鋒面前的西南風挾暖濕空氣，大氣很不穩定，西南部不定時有局降雨的機率，午後局部性強對流發展，常伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨)致災，對流胞亦偶有延續至夜間的現象；應注意中央氣象署發布的即時訊息，山區亦應慎防連日累積的降雨，帶來坍方、落石、土石流的威脅。

今日各地區氣溫：北部24至34度，中部24至34度，南部25至36度，東部23至35度。

吳德榮指出，最新模式第8至10天(18至20日)的模擬顯示，「滯留鋒」仍在北部海面徘徊，天氣型態改變不大，大氣持續不穩定，但為期末的模擬，應續觀察。

吳德榮 大雷雨

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