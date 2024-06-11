器捐故事4／陳家人遭受困境 仍不忘獻大愛

在外人看來，陳家似乎多有磨難，二兒子因練習柔道導致頸椎以下癱瘓、大兒子陳奕群罹患漸凍人症（肌萎縮性脊髓側索硬化症，縮寫為ALS），而陳爸爸曾罹患白血病，這些難以承受之重，反而讓他們更珍惜在黑暗中燃起的微光。一家有三人都簽下器官捐贈同意書，陳爸爸更在陳奕群臨終前，為他捐出兩枚眼角膜、皮膚以及鞏膜等組織。

當陳爸爸談起奕群時，他的眼眸不自覺透露自豪卻悲傷的情緒。奕群為了完成爸爸的夢想，投身軍旅22年，當他準備享受退休生活時，卻被診斷罹患漸凍人症，突如其來的打擊，使他不得不提前結束軍旅生涯，即使疾病逐漸侵蝕了他的身體，奕群仍堅持要「死得有尊嚴」，不讓病痛拖累家人，因此，在臨終前，他不再做無效醫療，捐贈大體讓生命的離去更具意義。

陳爸爸在64歲那年罹患白血病，他曾在生命垂危時表達捐贈大體的意願，並成功感召了他的兒女，讓他們都簽署了器官捐贈同意書。現在的他，無論是擔任食物銀行的志工，還是宣導推廣器官捐贈，他都在用行動證明「人生要看得開，每個人都能做到」的人生哲學，鼓勵更多人珍惜生命，積極貢獻社會。