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健康你我他／冰箱不是萬能的 保存復熱宜小心

聯合報／ 文／林靜瑜（屏東鹽埔）
芒果產季，上網學習自製果醬。圖／林靜瑜提供
芒果產季，上網學習自製果醬。圖／林靜瑜提供

很多人都有食物中毒的經驗，我的切膚之痛是為了節儉，喝下有異味的魚湯而嘔吐不止。這才深悟冰箱不是萬能的，一旦保存或復熱方式失當，吃了營養流失、變質腐敗的食物，不僅無力工作，還得請假去看醫生，傷錢又傷身。

除了善用保鮮盒，將食物分裝成小盒並做好分類管理，避免生熟食交叉汙染外，冷凍食材放在冷藏室中解凍，更定期清理冰箱，捨棄過期食物，以不超過7分滿為原則。

因家裡務農，到了夏季水果盛產，過熟的芒果無法出售，只能暫置冰箱冷藏，占據大部分空間。賣相差一點的，尚可分贈親友享用，其餘的切成長條放進冷凍袋冰存，只是從冷藏室轉到冷凍庫，也非長久之計。

直到上網學習自製果醬，將芒果、鳳梨切成小丁，依比例加糖熬煮，過程中需不時攪拌以免焦底，再擠些檸檬汁增添風味。煮至濃稠，保持小火微滾狀態，舀進先前已煮沸10分鐘殺菌的乾燥玻璃罐，鎖緊瓶蓋後倒置一段時間，也就是利用餘熱將容器內及瓶蓋、罐蓋內之微生物殺死的「熱充填」方式，便可大幅縮減貯存空間，也可以保存久一些。

自製果醬因不含防腐劑，開封後必須冷藏，且須以乾淨的湯匙挖取，調冷飲、加進豆花或剉冰裡或是夾麵包，酸甜口感擄獲大人小孩的心，而冰箱也可恢復正常使用，讓我鬆了一口氣。

冰箱 芒果 食物中毒

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