聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康主題館／5危險因子 不利大腦健康

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
經常忘東忘西、注意力不集中，小心是「大腦老化」。圖／123RF
經常忘東忘西、注意力不集中，小心是「大腦老化」。圖／123RF

● 老化徵兆：輕微健忘、易分心、動作變慢

● 記憶力減退、認知功能下降，可能腦部退化

經常忘東忘西、注意力不集中，小心是「大腦老化」。隨著年齡增長，會出現老化徵兆，包括輕微健忘、容易分心、動作變慢等，但如果持續記憶力減退和認知功能下降，就要注意可能是不正常的腦部退化，恐造成失智症。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀說，現代人生活步調快速，不良習慣會加速大腦衰退，腦部退化常見的危險因子，包括用眼過度、長期壓力、血壓不穩、無法安睡、腦部發炎等。

想護腦健腦，林舜穀表示，應避免讓大腦長期處於不利健康的環境，可先從5項關鍵因素著手，針對危險因子找到相對應的穴位刺激按摩，增加血液循環，有助於預防失智症。

1.用眼過度

長期用眼過度，可能對認知功能產生負面影響，林舜穀提到，視覺疲勞和眼睛疲勞會干擾大腦處理視覺信息的效率，進而影響記憶力和注意力。視覺疲勞常伴隨頭痛、眼部疼痛，無法集中注意力等症狀。此外，長時間使用電子設備（特別是夜間）會降低睡眠質量，因為藍光干擾人體生物時鐘，易損害記憶力、注意力和決策能力。

用眼過度可按摩腦戶穴。圖／林舜穀提供
用眼過度可按摩腦戶穴。圖／林舜穀提供

按摩穴位：腦戶穴

位於頭枕部正中線後，約髮際上2.5寸處。刺激腦戶穴可緩解用眼疲勞、減輕視覺壓力，改善整體的精神狀態。

2.長期壓力

長期壓力對認知功能有負面影響，林舜穀強調，持續的壓力會讓大腦中的皮質醇水平升高，這種壓力激素在高濃度下會損害海馬體，導致記憶力減退及學習能力下降，降低專注力和工作效率，引發焦慮和抑鬱等情緒問題。長期壓力也會影響前額葉皮層功能，造成計畫、決策和解決問題的能力下降。

長期壓力可按摩腦空穴。圖／林舜穀提供
長期壓力可按摩腦空穴。圖／林舜穀提供

按摩穴位：腦空穴

位於後頭部枕骨外側隆凸處旁開2.25寸處，具清熱止痛作用。刺激腦空穴可放鬆神經系統，減少皮質醇分泌，進而減輕壓力對海馬體和前額葉皮層的損害。

3.血壓不穩

血壓劇烈波動會對大腦血管造成傷害，增加腦血管病變風險，例如中風和小血管病變，進一步影響大腦的血流供應，導致腦細胞缺氧。高血壓會加速動脈硬化、降低血管彈性，影響大腦各區域的正常血流；低血壓則可能導致大腦供血不足，引起頭暈、注意力不集中和反應遲鈍；血壓不穩還會對心臟和腎臟造成負擔。

血壓不穩可按摩通天穴。圖／林舜穀提供
血壓不穩可按摩通天穴。圖／林舜穀提供

按摩穴位：通天穴

位於前髮際正中直上4寸、旁開1.5寸，有穩定血壓的作用。刺激通天穴可促進血液循環、調節血壓，穩定的血壓有助於保持大腦供血充足，也提高情緒穩定性。

4.無法安睡

持續睡眠不足會讓大腦無法獲得足夠的休息和修復，直接影響到記憶力、學習能力。長期失眠還會引發焦慮、抑鬱及削弱免疫系統，增加慢性病風險，損害整體健康狀況。

無法安睡可按摩神門穴。圖／林舜穀提供
無法安睡可按摩神門穴。圖／林舜穀提供

按摩穴位：神門穴

位於手腕處，腕掌橫紋上、小指一側的按壓凹陷處。神門穴可以放鬆神經系統，減少焦慮和壓力，從而改善失眠問題。有了足夠睡眠，可讓大腦進行修復和記憶鞏固，提升注意力、記憶力和認知功能。

5.腦部發炎

當大腦長期處於發炎狀態時，免疫系統會不斷釋放炎性細胞因子，損傷神經元和神經膠質細胞，導致大腦結構和功能的改變。炎症不僅會損害海馬體，慢性炎症會影響前額葉皮層功能、促進神經退行性疾病的發展，包括阿茲海默症和巴金森病，這些疾病會加劇認知功能的下降。

腦部發炎可按摩腦清穴。圖／林舜穀提供
腦部發炎可按摩腦清穴。圖／林舜穀提供

按摩穴位：腦清穴

位在解溪穴上二橫指，脛骨外緣。按摩腦清穴有助於改善腦部慢性發炎症狀，並減少神經細胞的損傷和死亡，從而保護大腦結構和功能。

按摩

延伸閱讀

「大腦」不當機…產業新顯學

青少年網路成癮症狀多 研究：切斷大腦執行功能連結

大腦到底還有多少能開發？ 研究發現可能遭低估至少10倍

腦部退化常見的危險因子，你中了幾項？中醫師分享保養穴位

相關新聞

營養午餐廚餘 6都每天逾1公噸

營養午餐常遭學生詬病難吃，造成剩食浪費，六都近三年每天平均廚餘量逾一公噸，新北甚至可高達九公噸，以一個學生每餐約五百公克...

18歲男平均變矮1.2公分 女生卻長高

衛福部國健署統計，二○一三至二○一六年，國內十八歲男性身高平均值為一七三點三公分，二○一七至二○二○年則為一七二點一公分...

對抗法寶 廚餘發酵桶 剩食零浪費

「營養是目標，好吃是手段。」每日供養一千六百多名學生營養午餐的台北市幸安國小校長曾振富說，供餐必須要學生愛吃，廚餘減量須...

端午收假日車潮！國道注意4雷區 離島無機位可改搭輪船

今天是端午連假收假日，交通部高速公路局表示，截至下午5時止，國道交通量為68.3百萬車公里，預估全日交通量為115百萬車...

雨區擴大！南部雨勢最猛 降雨逐南下「出梅」時間曝光

未來一周都受到西南風影響，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天起至周六，以南部雨勢最為明顯，整天有雨且需留意瞬間大雨或雷雨，...

屢辦促銷補破網 農貿業者認不妥

每當農產品滯銷，農業部便舉辦促銷記者會，協助業者促銷，農貿業者卻指出，農業主管機關為滯銷農產品尋出路無可厚非，但自由市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。