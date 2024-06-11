健康主題館／5危險因子 不利大腦健康

● 老化徵兆：輕微健忘、易分心、動作變慢

● 記憶力減退、認知功能下降，可能腦部退化

經常忘東忘西、注意力不集中，小心是「大腦老化」。隨著年齡增長，會出現老化徵兆，包括輕微健忘、容易分心、動作變慢等，但如果持續記憶力減退和認知功能下降，就要注意可能是不正常的腦部退化，恐造成失智症。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀說，現代人生活步調快速，不良習慣會加速大腦衰退，腦部退化常見的危險因子，包括用眼過度、長期壓力、血壓不穩、無法安睡、腦部發炎等。

想護腦健腦，林舜穀表示，應避免讓大腦長期處於不利健康的環境，可先從5項關鍵因素著手，針對危險因子找到相對應的穴位刺激按摩，增加血液循環，有助於預防失智症。

1.用眼過度

長期用眼過度，可能對認知功能產生負面影響，林舜穀提到，視覺疲勞和眼睛疲勞會干擾大腦處理視覺信息的效率，進而影響記憶力和注意力。視覺疲勞常伴隨頭痛、眼部疼痛，無法集中注意力等症狀。此外，長時間使用電子設備（特別是夜間）會降低睡眠質量，因為藍光干擾人體生物時鐘，易損害記憶力、注意力和決策能力。

用眼過度可按摩腦戶穴。圖／林舜穀提供

按摩穴位：腦戶穴

位於頭枕部正中線後，約髮際上2.5寸處。刺激腦戶穴可緩解用眼疲勞、減輕視覺壓力，改善整體的精神狀態。

2.長期壓力

長期壓力對認知功能有負面影響，林舜穀強調，持續的壓力會讓大腦中的皮質醇水平升高，這種壓力激素在高濃度下會損害海馬體，導致記憶力減退及學習能力下降，降低專注力和工作效率，引發焦慮和抑鬱等情緒問題。長期壓力也會影響前額葉皮層功能，造成計畫、決策和解決問題的能力下降。

長期壓力可按摩腦空穴。圖／林舜穀提供

按摩穴位：腦空穴

位於後頭部枕骨外側隆凸處旁開2.25寸處，具清熱止痛作用。刺激腦空穴可放鬆神經系統，減少皮質醇分泌，進而減輕壓力對海馬體和前額葉皮層的損害。

3.血壓不穩

血壓劇烈波動會對大腦血管造成傷害，增加腦血管病變風險，例如中風和小血管病變，進一步影響大腦的血流供應，導致腦細胞缺氧。高血壓會加速動脈硬化、降低血管彈性，影響大腦各區域的正常血流；低血壓則可能導致大腦供血不足，引起頭暈、注意力不集中和反應遲鈍；血壓不穩還會對心臟和腎臟造成負擔。

血壓不穩可按摩通天穴。圖／林舜穀提供

按摩穴位：通天穴

位於前髮際正中直上4寸、旁開1.5寸，有穩定血壓的作用。刺激通天穴可促進血液循環、調節血壓，穩定的血壓有助於保持大腦供血充足，也提高情緒穩定性。

4.無法安睡

持續睡眠不足會讓大腦無法獲得足夠的休息和修復，直接影響到記憶力、學習能力。長期失眠還會引發焦慮、抑鬱及削弱免疫系統，增加慢性病風險，損害整體健康狀況。

無法安睡可按摩神門穴。圖／林舜穀提供

按摩穴位：神門穴

位於手腕處，腕掌橫紋上、小指一側的按壓凹陷處。神門穴可以放鬆神經系統，減少焦慮和壓力，從而改善失眠問題。有了足夠睡眠，可讓大腦進行修復和記憶鞏固，提升注意力、記憶力和認知功能。

5.腦部發炎

當大腦長期處於發炎狀態時，免疫系統會不斷釋放炎性細胞因子，損傷神經元和神經膠質細胞，導致大腦結構和功能的改變。炎症不僅會損害海馬體，慢性炎症會影響前額葉皮層功能、促進神經退行性疾病的發展，包括阿茲海默症和巴金森病，這些疾病會加劇認知功能的下降。

腦部發炎可按摩腦清穴。圖／林舜穀提供

按摩穴位：腦清穴

位在解溪穴上二橫指，脛骨外緣。按摩腦清穴有助於改善腦部慢性發炎症狀，並減少神經細胞的損傷和死亡，從而保護大腦結構和功能。