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營養師轉化妙招：苦瓜大變身 茄子異國風

聯合報／ 都會地方中心／專題報導

學校營養師不但要為學童吃得健康把關，為了減少剩食也要絞盡腦汁；有營養師將苦瓜搭配香蕉打泥去炸，孩子不但接受度高，甚至不知道入口的竟是苦瓜，達成廚餘減量目標。

擔任多年學校營養師的陳雨音說，學校要做到校內剩食再利用比較難，廚餘減量還是從源頭下手，根據學生反映，每天調整供應。她舉例，用番茄、九層塔跟茄子一起燒，變化成義大利式風味，青菜烹調用鄉下總舖師做法，先燙過再拌入爆香過的油蒜拌炒，受熱均勻好吃才會讓學生吃光光。

曾有學生跟屏東縣鶴聲國小營養師莊千慧反映想吃水餃，她結合數學觀念要學生來算算看，一個人若吃十個水餃，五年級二一五人要煮二一五○顆，學校煮的大鍋子最多可以煮多少顆？要花多久時間？還要考量水餃煮好後不能放置太長時間，學生才了解營養午餐料理是一門大學問。

營養師顯然是讓學生吃得健康又減少剩食的關鍵人物，不過有些縣市根本請不到營養師。嘉義縣一一五所提供營養午餐的學校，僅廿四所配有營養師，但許多學校營養師因工作繁雜、薪水不高，容易流失。

嘉義某校秘書說，中央廚房學校有編制營養師兼任專案經理人，偏鄉學校學生住校需提供三餐，營養師工作量是普通學校三倍，薪水卻差不多，曾有人剛應聘就跳槽；且營養師在醫界及業界待遇較好，還不需負責食材驗收退貨及處理廚工難搞的排班問題，學校連招多次都找不到營養師。

剩食 水餃 營養師

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