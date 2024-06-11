家長心聲／營養午餐 蔬菜賣相差 肉類變化少

學生不愛吃營養午餐，家長成了孩子返家訴苦的「垃圾桶」，有孩子強烈反映不要再訂難吃的營養午餐，從此帶便當，結果一問，班上近半數同學不訂營養午餐；還有家長說，學校教師要求「吃不完要帶回家」，廚餘統計失真，變相造成「家家有廚餘」。

新北市錦和國小一名家長表示，女兒五年級時不想再訂營養午餐，因為「菜有奇怪味道、肉咬不動、湯有白頭髮」，同學曾私下戲稱中午又要吃「噴（台語：餿水）」，老師責怪學生不懂得惜食、廚師辛苦。女兒後來堅定說，「就算繳錢也一口都不吃」，最後家長只好幫她帶便當。

宜蘭二寶媽吳小姐說，學校教師要求「吃不完要帶回家」，女兒每周有一到二天會把大約三成沒吃完的午餐帶回家，不僅讓廚餘統計失真，也造成家庭困擾。屏東陳媽媽說，四年級兒子營養午餐都剩一堆，兒子抱怨「營養午餐的菜煮太爛、太老，肉不好吃」。

彰化陳姓家長說，各班在教室公布欄張貼下周營養午餐菜單，有些熱心家長加入家長會當委員，到央廚或午餐工廠察看，若對菜色有意見，可向班導師和學校反映。

新竹邱媽媽指出，營養午餐是中央廚房大鍋菜，要做到色香味俱全，真的有困難，尤其蔬菜送到教室後變色，引不起食欲，還有肉類烹調缺少變化，看起來就不好吃。