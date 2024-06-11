屢辦促銷補破網 農貿業者認不妥

每當農產品滯銷，農業部便舉辦促銷記者會，協助業者促銷，農貿業者卻指出，農業主管機關為滯銷農產品尋出路無可厚非，但自由市場應完全交由供給與需求平衡價格，而非不斷用公帑，補生產管理的破網。

根據統計，賴清德政府上任後，農業部已辦理香蕉、鳳梨、黑鮪魚等四場促銷記者會。而調閱今年度各部會「媒體政策及業務宣導」經費中，公務預算逾十一億元，其中農業部及所屬單位編列近一點七億元；農業部多次表示，相關經費用於重要政策及業務宣傳，涵蓋農林漁牧之生產、行銷推廣及農民福利等，受眾包括生產者及消費者。

不具名的農貿業者指出，自由市場機制應完全由供給與需求平衡價格，然而批發市場機制本身就有問題。以黑鮪魚為例，每日拍賣量未控制好，導致到貨量遠大於需求，價格自然下跌，最終竟由農業部舉行行銷記者會，協助促銷。

此外，為了不使處於低檔的魚價繼續探底，漁會也啟動次級魚體每公斤百元的保證收購機制，但若低價的魚體只是「個案」，顯然漁會為個案啟動收購機制，根本大有問題。

不具名的菜農表示，政府幫忙行銷，無可厚非，但過多的行銷，除會花費過多公帑，也會使部分農民養成「依賴」政府促銷的習慣。他認為，就像政府提供過多補助與收購，政府會想辦法促銷賣不出去的農產品，「難道這是我們追求的自由市場機制？」

該菜農表示，因農民每年都在搶種、超種高麗菜，若政府仍要辦促銷記者會，民眾恐怕難以認同，盼農業部長陳駿季在任內，可將媒體宣傳費用，運用在正確的措施上。