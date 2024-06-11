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一窩蜂超種 農業產銷失衡

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

國內農產品產銷失調問題待解，農業部仍多以補助解決的方式，長期令人詬病，農業部長陳駿季日前更指出，通常為農民種農產品後，卻不了解後端市場需求，造成產銷失衡。但專家認為關鍵為農業部不敢嚴格執行生產管理，導致農民一窩蜂「超種」而崩盤，再逼政府出手補助和補貼；即便政府發布預警燈號及宣導等措施，若不做好前端生產管理，此問題依舊難解。

針對產銷失衡議題，陳駿季日前表示通常為農民種農產品，卻不了解後端市場需求，才造成產銷失衡；農業部正在研議拉高契作模式比例，除了可保證後端有銷路，也可提高市場端的拉力，即使前端無固定銷售途徑，整體需求也能帶動農產品於市場行銷。

台灣產業關聯學會名譽理事長、台大農經系前主任兼所長徐世勳表示，主要的問題仍為農業部不敢嚴格執行生產管理，導致專業與兼業農民常一窩蜂超種，造成價格崩盤；這些農民再透過立委或民意代表施以壓力，逼政府出手補助、補貼。

農糧署副署長姚志旺表示，針對生產管理部分，目前只能透過調查菜苗數量資訊等，請農民評估，也會告知農民未來三個月後可能面對的產銷失衡和價格問題，但現在比較麻煩的狀況為無法強制規範農民種植農產品的量。

根據農糧署大宗蔬菜播種量及供苗預警資訊統計，以甘藍（高麗菜）為例，自去年九月至十二月，甘藍育苗場售出的苗量均亮起警示燈號，其中包含接近合理種植數量上限的「紅色燈號」，及已超量種植的「紫色燈號」。

姚志旺表示，現在的蔬菜主要會運銷到北農，藉由控制拍賣量、退運品質不佳或銷毀等方式處理，近幾年都會用大數據執行產量調查，適當場合還是會持續宣導產量分析和種苗量資訊，但他坦言，確實難在前端就做數量控管。

農業部 農民 陳駿季

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