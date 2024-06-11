亂吃轉骨藥材 生長板恐閉鎖 停止長高

許多家長求好心切，希望讓孩子「高人一等」，包括服用轉骨藥方、打生長激素、進行「斷骨」增高手術等。專家表示，臨床最常見家長購買大量轉骨藥材供孩子服用，卻未先由中醫師確認該藥材是否合適孩子的體質，服用初期或許有良好成效，後續卻可能導致生長板閉鎖，無法繼續長高。

中醫師公會全聯會秘書長陳博淵說，根據國內中醫的相關研究，經過個別化中藥調理，孩童平均身高會明顯增長，前提須經中醫師調理，而非聽信廣告或親友推薦偏方。

林口長庚醫院兒童內分泌暨遺傳科主治醫師羅福松說，許多期望長高的孩子只要經諮詢評估、定期追蹤即可，不需要打針、吃藥，提醒家長多注意孩子的均衡飲食、充足睡眠、適度運動三大原則。若孩子明顯比同儕矮一個頭，一定要由兒童內分泌科醫師謹慎評估，若有需要再進行生長激素治療，否則在不清楚的情形下治療，只是「白花錢」。

羅福松指出，部分家長有「女生身高可以長高到十六、十七歲，男生到十八歲還有機會」等迷思，事實為女生八至十三歲開始發育，男生約九至十四歲時進入成長關鍵期，建議家長應多留意身高變化，把握骨骼生長板癒合前的治療時機。

甚至有人為了長高，選擇採取治療先天性畸形、外傷造成長短腳的「骨骼延長術」斷骨增高手術。長庚醫院骨科主治醫師葉文凌說，這項技術雖然純熟，但因併發症多、容易引起更多醫療糾紛，國內大多數的醫師對於藉此手術讓孩童長高，持保留態度。