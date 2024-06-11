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18歲男平均變矮1.2公分 女生卻長高

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
衛福部國健署統計發現，台灣十八歲男性的身高從二○一三至二○一六年的平均值一七三點三公分，降到二○一七至二○二○年的一七二點一公分，顯示近十年來，台灣男性平均身高愈來愈低。圖非當事人。記者許正宏／攝影
衛福部國健署統計發現，台灣十八歲男性的身高從二○一三至二○一六年的平均值一七三點三公分，降到二○一七至二○二○年的一七二點一公分，顯示近十年來，台灣男性平均身高愈來愈低。圖非當事人。記者許正宏／攝影

衛福部國健署統計，二○一三至二○一六年，國內十八歲男性身高平均值為一七三點三公分，二○一七至二○二○年則為一七二點一公分，變矮一點二公分；女性同期的平均身高，反而增加○點五公分。由於國健署發現，國小、國中學童肥胖盛行率，男性皆大於女性，專家認為，肥胖恐是影響男性生長表現的原因之一。

台灣兒科醫學會理事彭純芝說，近年醫界討論，兒童長期攝取高熱量飲食等不良飲食習慣，加上熬夜等生活作息改變，並常使用3C產品、不運動，造成肥胖盛行率逐年增加，進而影響身體生長激素分泌。

開業皮膚科醫師周宛儀也表示，近年兒童早熟發生率明顯上升，多受到環境荷爾蒙、營養過剩、肥胖、生活壓力等因素影響，其中性早熟為最明確成因。曾有名六歲胖男孩，因兒童痤瘡就醫，經骨齡檢驗，結果竟已是十一歲，如此性早熟狀況，生長板恐提早密合，導致生長發育受影響。

台灣兒科醫學會前理事長李宏昌說，女孩八至十歲、男孩十至十一歲，正是荷爾蒙分泌生長激素的預備期，家長應開始注意，除為孩子補充鈣質，還要增加維生素D、維生素K2，以幫助生長。彭純芝說，兒童長高需有充足睡眠，並攝取足夠維生素C，減少高熱量油炸食物，透過運動促進維生素D與鈣質轉換，才能夠順利生長。

至於國健署國民營養健康調查發現，二○一三至二○一六年，台灣十八歲女性的身高平均值為一六○點七公分，二○一七至二○二○年平均身高為一六一點二公分，增加○點五公分，與男性情況大相逕庭。

李宏昌說，過往女孩子被教導要文靜，家長多鼓勵從事室內活動而非戶外運動，隨著性別刻板印象逐漸減少，許多家長鼓勵女兒多運動，當女性開始運動、營養均衡後，身高便愈來愈高。

國健署社區健康組研究員陳麗娟說，教育部統計，每三位兒童就有一位體重過重或肥胖，今年一月公布「營養及健康飲食促進法」，將依法訂出校園營養基準、監測標準進行研究，以利後續營養推動。暑假將至，提醒家長應讓學童維持良好生活型態，多攝取天然原形食物，減少含糖飲料、規律運動、減少久坐。

肥胖 運動

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