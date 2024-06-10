快訊

美股早盤下挫！Nvidia拆股後首日走低 台積電ADR逆勢上揚

獨／花蓮震後富世國小女足勇奪冠軍 笑稱是最棒的禮物

華格納曾孫女親自面試 黃亞中將登拜魯特音樂節

中央社／ 台北10日電

由拜魯特音樂總監、也是作曲家華格納曾孫女卡塔琳娜‧華格納面試，旅德男高音黃亞中將登音樂節演出歌劇「尼伯龍根的指環」中的「迷魅」一角，角色吃重，堪稱台灣之光。

黃亞中說，「迷魅（mime）」這個角色在第1部「萊茵的黃金」及第3部「齊格飛」之中都有出現，「能站上拜魯特音樂節舞台演出，可以說是聲樂家畢生心願，我很興奮」。

黃亞中接受中央社記者越洋專訪時表示，很高興有機會唱給卡塔琳娜‧華格納（Katharina Wagner）聽，也收到演唱合約，拜魯特音樂節今年和明年都有演出各兩輪「尼伯龍根的指環」的安排，分別在7月底與8月底演出。

華格納鉅作「尼伯龍根的指環」從構思草案開始，歷經20餘年歲月才完成，創造古典音樂的「樂劇」新型式。這齣以神話和傳說為題材的歌劇，共要四夜才能演完，全劇以權利象徵的指環為中心做開展，從1只魔戒引爆關於權力、愛情與背叛的故事。

「很感謝德意志歌劇院也是我的老闆歌劇總監克里斯多福‧索費勒（Christoph Seuferle），他從我的聲音中發現我可以唱這個角色。」黃亞中說，「迷魅」這個角色除了需要極大的體力和耐力，最大的挑戰是歌詞以及咬字。

黃亞中說，華格納作品的樂團編制較大，咬字方面需要特別下功夫，才能夠在大編制樂團下，讓觀眾聽得懂歌詞，「迷魅這個角色歌詞非常多，還包括許多現今德語已經不再使用的詞彙，光是背下全部的歌詞，就已經是非常大的挑戰」。

今年35歲的黃亞中2011年從東吳大學音樂系畢業，當完兵後出國，畢業於德國柏林藝術大學取得歌劇以及藝術歌曲暨神劇雙主修碩士學位，留在德國發展至今，為人謙遜，再加上對自己的聲音及角色認真負責，讓邀演不斷。

也因為時機成熟，黃亞中成為柏林德意志歌劇院駐唱歌手進入第7年，今年7月合約到期，黃亞中主動決定不再續約，選擇成為自由歌手，「這是一個艱難的決定。」黃亞中說，歌劇院給他很多空間可以外接客席演出，「但有時仍會影響歌劇院本身演出安排，這幾年外面的客席邀約越來越穩定，我想是時候到了」。

黃亞中才剛在羅馬歌劇院演完歌劇「強尼史基基」，倫敦皇家歌劇院唱完「蝴蝶夫人」。接下來明年度客席除了拜魯特音樂節的「指環」，還有維也納河畔劇院、慕尼黑巴伐利亞國家歌劇院、挪威奧斯陸國家歌劇院和荷蘭阿姆斯特丹國家歌劇院等邀演，「明年在家時間不到1個月，但我已經準備好了。」

國家歌劇院 總監 音樂

延伸閱讀

去年音樂節遭挾持哭喊「別殺我」！女子被以色列軍方救出 激動和父親擁抱

完勝主管？她面試尾聲提1問題被讚「超高段」 網：等於一次問2個問題

跳槽漲薪15%不可能？上市公司約他面試卻酸「能力不夠」 過來人：規定太多很難談

她經期應徵竟遭性侵…地板發出味道 設局者還亮槍判7年6月刑

相關新聞

雨區擴大！南部雨勢最猛 降雨逐南下「出梅」時間曝光

未來一周都受到西南風影響，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天起至周六，以南部雨勢最為明顯，整天有雨且需留意瞬間大雨或雷雨，...

端午收假日車潮！國道注意4雷區 離島無機位可改搭輪船

今天是端午連假收假日，交通部高速公路局表示，截至下午5時止，國道交通量為68.3百萬車公里，預估全日交通量為115百萬車...

端午兩樣情／劍湖山親水景點受歡迎 地震降低遊客登阿里山意願

端午連假人潮，平地和山區兩樣情。雲林劍湖山樂園今年提前加碼開放3套水設施，藉此吸客，雖連日時雨時晴，天公不作美，但遊客仍...

端午節愛用電鍋蒸粽子 台電揭2大NG行為：默默吃掉很多電

今（10）日是端午節，除了立蛋、划龍舟，民眾過節也愛吃粽子。為求方便，民眾多愛以電鍋加熱...

端午連假南投風景區冷熱兩樣情 業者：人潮被花東吸走

端午連假南投縣各風景區人潮冷熱兩樣情，連假首日各景點訂房住宿率平均7到8成，日月潭區各大飯店的面湖房間幾乎全部客滿，而各...

端午連假最後一天 深坑老街現人潮吃豆腐買粽子

端午節三天的連續假期，今天來到最後一天。北部的天氣放晴，雖略顯悶熱，似乎未影響民眾利用最後一天的連續假期外出走走。在新北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。