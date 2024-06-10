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桃龍舟大溪隊百秒創新紀綠奪龍王旗 警消對決市警笑了

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
大溪區隊獲市長盃龍舟賽龍王爭霸冠軍，奪下龍王旗2連霸。記者曾增勳／攝影
大溪區隊獲市長盃龍舟賽龍王爭霸冠軍，奪下龍王旗2連霸。記者曾增勳／攝影

慶祝端午節，桃園市2024龍潭歸鄉文化節-桃園市長盃龍舟賽今天各組決賽，其中機關組的市警局對上消防局爭冠掀話題，最後市警局以些微差距奪冠嗨翻；下午壓軸的龍王爭霸決賽，大溪區隊100秒內奪得龍王旗創新紀錄，也勇奪2連霸。市長張善政頒獎讚許大溪區隊在競賽中2次破百秒，相當不易，也相約明年再見。

桃園市長盃龍舟賽在龍潭大池決賽，吸引大批人潮觀看，造成周邊道路塞車，景區燈號整天亮紅燈，龍潭警方動員疏導交通。

今天下午機關組決賽，市警局與消防局龍舟爭霸，最後以些微距奪冠，押陣的市警局長吳坤旭當場豎起雙手大拇指比讚，興奮之情溢於言表。他說，關鍵時刻奪冠，達成賽前設定的目標，贏得毫無僥倖，也展現市警局實力，未來每年龍舟賽市警局與消防局變世仇戰，如同美國大聯盟的紅襪、洋基隊，將可提升龍舟賽可看性。

龍舟賽壓軸龍王爭霸賽由市警局隊、志同道合隊、大溪區隊、龍潭高中A隊4隊爭霸，在330公尺龍舟水道，經兩兩對決，最後由大溪區隊以最快速度奪標拿下龍王旗，也獲得獎金16萬元；志同道合隊亞軍、市警局和龍潭高中A隊季軍。大溪區長徐景揚說，大溪區隊由大溪高中、國中輕艇隊員組成，這群專業選手訓練有素，創下佳績。

張善政主持龍市長盃龍舟賽閉幕典禮，頒發各組優勝隊伍，他表示，市長盃龍舟賽在疫情中斷幾年後，去年恢復比賽，就有100多隊熱鬧參加，今年參賽隊伍達到137隊，最好成績也打破歷年紀錄，希望明年有更多隊伍闖進百秒內。

市警局隊在市長盃龍舟賽機關組勇奪冠軍，局長吳坤旭（中）興奮舉起雙手豎拇指比讚。記者曾增勳／攝影
市警局隊在市長盃龍舟賽機關組勇奪冠軍，局長吳坤旭（中）興奮舉起雙手豎拇指比讚。記者曾增勳／攝影
大溪區隊獲龍王爭霸冠軍奪龍王旗，市長張善政頒獎後與選手合影。記者曾增勳／攝影
大溪區隊獲龍王爭霸冠軍奪龍王旗，市長張善政頒獎後與選手合影。記者曾增勳／攝影
市警局隊在市長盃龍舟賽機關組勇奪冠軍，達到局長吳坤旭賽前設定目標。記者曾增勳／攝影
市警局隊在市長盃龍舟賽機關組勇奪冠軍，達到局長吳坤旭賽前設定目標。記者曾增勳／攝影
桃園市警局長吳坤旭（前排右四）在市警局隊奪龍舟機關組冠軍後，肯定隊員努力合影留念。記者曾增勳／攝影
桃園市警局長吳坤旭（前排右四）在市警局隊奪龍舟機關組冠軍後，肯定隊員努力合影留念。記者曾增勳／攝影
市警局隊在市長盃龍舟賽機關組勇奪冠軍、消防局亞軍，市長張善政（後排右四）頒獎杯獎金表揚。記者曾增勳／攝影
市警局隊在市長盃龍舟賽機關組勇奪冠軍、消防局亞軍，市長張善政（後排右四）頒獎杯獎金表揚。記者曾增勳／攝影
大溪區隊在龍王爭霸拿下冠軍，市長張善政（左一）頒發龍王旗及獎金。記者曾增勳／攝影
大溪區隊在龍王爭霸拿下冠軍，市長張善政（左一）頒發龍王旗及獎金。記者曾增勳／攝影
大溪區隊在市長盃龍舟賽區別組奪冠，市長張善政（左）頒獎杯獎金由大溪區長徐景揚（中）接受。記者曾增勳／攝影
大溪區隊在市長盃龍舟賽區別組奪冠，市長張善政（左）頒獎杯獎金由大溪區長徐景揚（中）接受。記者曾增勳／攝影

張善政 龍舟賽

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