鐵道便當節4天湧48萬人次 營收破1200萬創新里程碑

今天是第9屆鐵路便當節展期最後1天，台鐵公司表示，為期4天的活動入場人數達48萬餘人，營業額更突破1200萬，較去年869萬元成長4成，其中鐵道文創商品營收較去年成長3倍，創下新里程碑；另東京影后劉倩妏下午也現身展場與民眾互動。

東京影后劉倩妏今下午現身第9屆鐵路便當節展場，並在「中華民國競技飛鏢總會」的推廣攤位，和大家一起競賽飛鏢美技；來自馬來西亞的新生代演員劉倩妏，精通中文、粵語，最近出版個人首本詩集「把夢裝進行李」，榮獲博客來文學類新書暢銷排行榜第1名，誠品華文創作第3名，並且5刷上市。

台鐵指出，第9屆鐵道便當節，也是台鐵公司化後首個鐵路便當節，今天圓滿閉幕，也是台鐵公司治理拓展副業的試金石；自6月7日至10日止為期4天的活動中，入場人數達48萬餘人，較去年42萬人大幅成長，營業額更突破1200萬元，較去年869萬元成長近4成。