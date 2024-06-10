看諸葛四郎難掩興奮 小野：台灣人心目中的英雄

文化部長李遠今造訪台中的國家漫畫博物館，宣示持續推動國漫館新建主場館工程。參觀「葉宏甲百年紀念」展，難掩興奮說，「諸葛四郎」當年風靡全台，是很多台灣人心中的英雄，可說是「戰後嬰兒潮世代內心正義感養成最好的漫畫」。

李遠即知名作家小野，他由作者兒子葉佳龍解說「葉宏甲百年紀念」，今年是漫畫家葉宏甲百歲冥誕，文化部感謝葉佳龍去年在金漫獎典禮上，宣布將葉宏甲作品捐給文化部。

李遠表示，國漫館是屬於台灣漫畫的家，更是台灣漫畫走向世界的櫥窗，文化部將以最快的速度辦理北側園區的主場館興建工程，早日有完整與專業的空間，同步持續研究、典藏以及展示等工作。

文化部表示，國家漫畫博物館東側園區去年底開展後，至今5個多月，累計超過50萬人次參觀，除吸引漫畫迷，也成為學生、家庭親子喜愛到訪的景點。

嘉義張家三代今特地北上看「諸葛四郎」，張峻榮說，他的父親看紙風車演出「諸葛四郎」，感動地淚流滿面，今天為了給阿公一個驚喜，一到國漫館門口看到偶像的剪影，老人家整個神情都變了，非常開心。

李遠另到國立台灣美術館，參觀目前正展出的「日月頌—顏水龍與臺灣」紀念藝術家顏水龍的卓越成就與豐富多彩的創作生涯；「致未來世代的美術史」精選國美館130件多位藝術家的經典藏品，多方面呈現國美館多年推動「重建台灣藝術史」成果。