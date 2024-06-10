端午收假日車潮！國道注意4雷區 離島無機位可改搭輪船

今天是端午連假收假日，交通部高速公路局表示，截至下午5時止，國道交通量為68.3百萬車公里，預估全日交通量為115百萬車公里；下午國道壅塞路段包含國1北向台中至台中系統、新竹至湖口，國3高原至大溪，國5宜蘭至坪林，其餘路段行車大致正常。

北返車潮用線，下午國道出現零星事故，下午2時50分，國1北向281.8公里發生2小客車追撞事故占用內線車道，導致回堵1公里。

下午3時23分，國3北向245.2公里發生3小客車追撞事故占用內線車道，導致回堵4公里；下午3時34分，國1北向275.9公里發生2小客車追撞事故占用內線車道，導致回堵2公里。上述事故均已排除，但影響整體車流順暢。

航運部分，馬祖上午因因濃霧影響能見度，導致上午航班無法起降，有旅客改船班前往台灣，下午航班已恢復正常，疏運情況平順。