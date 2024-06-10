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端午收假日車潮湧現！國道注意4雷區 離島無機位可改搭輪船

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端午收假日車潮！國道注意4雷區 離島無機位可改搭輪船

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今日14時50分國1北向281.8公里2小客車追撞事故占用內線車道。圖／高公局提供
今日14時50分國1北向281.8公里2小客車追撞事故占用內線車道。圖／高公局提供

今天是端午連假收假日，交通部高速公路局表示，截至下午5時止，國道交通量為68.3百萬車公里，預估全日交通量為115百萬車公里；下午國道壅塞路段包含國1北向台中至台中系統、新竹至湖口，國3高原至大溪，國5宜蘭至坪林，其餘路段行車大致正常。

北返車潮用線，下午國道出現零星事故，下午2時50分，國1北向281.8公里發生2小客車追撞事故占用內線車道，導致回堵1公里。

下午3時23分，國3北向245.2公里發生3小客車追撞事故占用內線車道，導致回堵4公里；下午3時34分，國1北向275.9公里發生2小客車追撞事故占用內線車道，導致回堵2公里。上述事故均已排除，但影響整體車流順暢。

航運部分，馬祖上午因因濃霧影響能見度，導致上午航班無法起降，有旅客改船班前往台灣，下午航班已恢復正常，疏運情況平順。

受到上午航班取消影響，尚有部分來不及搭船班的旅客在機場等候。民航局表示，今晚還有前往基隆的「臺馬之星」航班，明早也有「新台馬輪」，建議尚無機位的旅客可改搭船班，從離島返回台灣。

今日15時34分國1北向275.9公里2小客車追撞事故占用內線車道。圖／高公局提供
今日15時34分國1北向275.9公里2小客車追撞事故占用內線車道。圖／高公局提供
今日15時23分國3北向245.2公里3小客車追撞事故占用內線車道。圖／高公局提供
今日15時23分國3北向245.2公里3小客車追撞事故占用內線車道。圖／高公局提供
馬祖南竿機場旅客候機情形。圖／民航局提供
馬祖南竿機場旅客候機情形。圖／民航局提供
金門機場旅客候機情形。圖／民航局提供
金門機場旅客候機情形。圖／民航局提供

航班 馬祖

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