雨區擴大！南部雨勢最猛 降雨逐南下「出梅」時間曝光

未來一周都受到西南風影響，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天起至周六，以南部雨勢最為明顯，整天有雨且需留意瞬間大雨或雷雨，其次中部、苗栗地區也有整天下雨的機會，北部則留意午後雷陣雨；至於梅雨季是否已過，曾昭誠說，5、6月都還算梅雨季，但坦言目前來看未來一段時間，梅雨鋒面接近台灣的機會不高。

曾昭誠說明，受到西南風影響，明天起至周六（15日），南部整天都會降雨，中部、苗栗地區也有整天下雨的機會，北部、東半部白天多雲到晴，午後留意雷陣雨；雨勢最大時間為明天至周五，南部及各地午後山區都有大雨、急降雨的情況。

周六、日（15、16日）雖持續受到西南風影響，但後期水氣趨緩，中南部上午有局部短暫陣雨，其他地區白天多雲到晴，午後有雷陣雨機會發生。

溫度部分，曾昭誠表示，未來一周各地低溫為25至27度，沒下雨時候高溫30至34度；受西南風影響，周三至周六（12至15日）東南部有焚風，高溫35度以上，甚至可達到36度；端午節過後，環境風場轉為南風，比較沒有冷空氣下來，氣溫明顯變熱。

梅雨部分，曾昭誠表示，通常5、6月仍視為梅雨季節，但觀察下周二至下周四（18至20日）太平洋高壓進一步增強，梅雨鋒面往北遠離台灣，坦言梅雨鋒面未來有一段時間，接近台灣的機會不高，但仍有變數需持續觀察。