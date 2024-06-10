端午沒搶到午時水 台中觀旅局說這裡還有機會

今天是端午節，台中市政府觀光旅遊局中午在大甲鐵砧山舉辦「劍井取午時水活動」吸引大批民眾參與，象徵端午安康、事事龍午順（攏有順）的龍年午時水紀念瓶與香包相當受歡迎，不到一小時便搶領一空。

不過觀旅局長陳美秀說，今天沒有領到午時水和香包的朋友別擔心，還有「找端午習俗 抽端午雙寶」線上活動今天開跑，只要在13日下午5時前，到「台中市風景區管理所」臉書粉專按讚活動貼文，並留言回答正確答案，並標記兩位朋友，即有機會抽中，名額有20組。

今天的活動吸引近千名民眾參加，大家一起在劍井前參與莊嚴的取午時水祈福儀式，小朋友們忙著試著玩端午立蛋。許多人第一時間拿到午時水紀念瓶就拍照上傳社群，開心地與家人朋友分享。此外，還有端午故事劇場，講述鄭成功插劍禱泉的劍井傳奇故事，也吸引許多民眾觀賞。

她說，距離大甲市區僅約20分鐘車程的大甲鐵砧山風景特定區，除了擁有歷史傳奇故事的劍井遊憩區，鐵砧山雕塑公園的全齡化共融遊戲場與浪漫夜櫻光雕，更是中部打卡熱門景點。