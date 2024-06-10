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龍年新生兒有多少？ 人工生殖名醫李茂盛預測：有14萬就不錯

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
今天是端午節，台中市茂盛醫院特別在該院台中、板橋兩院分送1千顆「好孕包中(粽)」給備孕中的夫婦。圖／茂盛醫院提供
今天是端午節，台中市茂盛醫院特別在該院台中、板橋兩院分送1千顆「好孕包中(粽)」給備孕中的夫婦。圖／茂盛醫院提供

今天是端午節，台中市茂盛醫院特別在該院台中、板橋兩院分送1千顆「好孕包中（粽）」給備孕中的夫婦。吸引民眾大排長龍索取。院長李茂盛提醒，若想自然懷孕超過半年都沒有成果，建議求助醫師，看看是否需要先進的人工生殖技術協助，尤其是34歲以上的高齡婦女勿再蹉跎，因為搶時間最重要。

李茂盛說，過去龍年新生兒大躍升，1976年出生人數高達42萬5千多人，但台灣少子化愈來愈嚴重，今年的龍年盛況不再。依內政部統計，去年兔年出生數為13萬8986人，但他預估今年的龍年有14萬人就不錯了。

他說，若想自然懷孕超過半年都沒有成果，醫師認為應藉助人工生殖技術協助，就可申請試管補助方案。尤其是34歲以上的高齡婦女應無須再猶豫，因為此時時間最為重要。

李茂盛說，適逢端午節有吃粽的習俗，他知道備孕中的夫婦壓力山大，所以特別請藝術創作坊的老師們採手工方式捏製1千顆好孕寶寶，在端午節分贈給大家，祝福還沒生寶寶的已婚夫婦能夠盡快心想事成，圓夢成為父母。打開粽子後，裡面還有好孕寶寶，他們有黑髮、金髮，象徵該院催生的試管寶寶遍布全球38個國家及地區、橫跨5大洲。

34歲的王先生一早不到8時就排隊搶頭香，第一個從院長李茂盛手上拿到粽子。他說，他是家中的長子，有生子的壓力，「我太太一知道有送包中(粽)的活動就跟我講」，所以他一早就專程趕來。

另一位35歲的張小姐夫婦帶著雙胞胎女兒排在長長人龍中，她說之前就在茂盛醫院生了這對可愛的女兒，和先生覺得現在是準備再添丁的好時機，因此也趕過來索取。

打開粽子後，裡面還有好孕寶寶，他們有黑髮、金髮。圖／茂盛醫院提供
打開粽子後，裡面還有好孕寶寶，他們有黑髮、金髮。圖／茂盛醫院提供
35歲的張小姐夫婦帶著雙胞胎女兒排在長長人龍中，她說之前就在茂盛醫院生了這對可愛的女兒，和先生覺得現在是準備再添丁的好時機。圖／茂盛醫院提供
35歲的張小姐夫婦帶著雙胞胎女兒排在長長人龍中，她說之前就在茂盛醫院生了這對可愛的女兒，和先生覺得現在是準備再添丁的好時機。圖／茂盛醫院提供

端午節 龍年

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