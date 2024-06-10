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端午連假南投風景區冷熱兩樣情 業者：人潮被花東吸走

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
端午連假南投縣各風景區冷熱兩樣情，連假最後一天未見往日的人潮與車潮。記者黑中亮／攝影
端午連假南投縣各風景區冷熱兩樣情，連假最後一天未見往日的人潮與車潮。記者黑中亮／攝影

端午連假南投縣各風景區人潮冷熱兩樣情，連假首日各景點訂房住宿率平均7到8成，日月潭區各大飯店的面湖房間幾乎全部客滿，而各飯店旅宿訂房率也達八九成，大都是國旅客人及國際觀光客，但連假最後收假日的訂房率，就已經明顯下滑，南投縣民宿協會指出，部分溪頭及清境的民宿甚至一間房也沒賣出去。

民宿協會理事長林雪華表示，去年不少民眾還選擇來溪頭山林避暑健行，但今年相對減少，端午連假第一天溪頭住宿率還有7至8成，甚至連假最後一天的入園人數只有2800多人；也詢問縣內其他民宿業者，反映端午節最後一天有些民宿甚至沒有人訂房。

溪頭民宿業者指出，可能是受到行政院核定6月1日啟動觀光振興花蓮方案，並在震災振興補助比例原則下，分階段辦理台東振興3大措施影響，國旅客人寧願選擇去花東旅行，可以享受團客或自由行旅客平日住宿的補貼，加上端節期間南投山區下雨，在在影響出遊南投的意願。

南投旅宿業者則無奈表示，此外受到國人普遍對南投有高房價的錯誤印象，縣內最貴的房間只在日月潭環湖景點的幾個高檔飯店，對於中繼景點如集集、水里、南投、草屯、埔里地區的房價，都不是很高，不但可供國旅遊客評價選擇外，甚至未來也歡迎團客的平日入住，。

日管處指出，日月潭水位回升以來，美麗的湖光山色美景，直接帶動國內外遊客的回流，特別是大型遊覽車的數量明顯增加，水上觀光船的班次也頻繁起來，端午連假期間，據統計潭區各大飯店的面湖房間幾乎全部客滿，而各旅宿訂房率也達八九成，大都是國旅客人及國際觀光客。

南投縣 民宿 連假

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