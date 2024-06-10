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市占3成過敏藥舒服寧錠短缺 6月中恢復正常供應

中央社／ 台北10日電

缺藥是全球議題，食藥署公布最新追蹤情形，市占率31%、適用於緩解感冒或過敏不適的「"安星"舒服寧錠60毫克」，因原料問題導致短缺目前控貨中，預計6月中可恢復正常供應。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、俄烏戰爭衝擊，加速全球缺藥問題浮出檯面，防缺藥成健康新挑戰，衛生福利部去年整合擴大西藥、中藥、兒童困難取得、罕病、疫苗等5類用藥平台，追蹤並公告相關資訊。

衛福部食品藥物管理署近日公告，安星製藥股份有限公司「"安星"舒服寧錠60毫克」、武昌貿易有限公司「愛特淚點眼液」及台灣賽特瑞恩有限公司「愛妥蜜15/850毫克膜衣錠」等藥品短缺最新供應情形。

「"安星"舒服寧錠60毫克」適應症為一般感冒或過敏所引起的鼻內充血及過敏性鼻炎、血管舒縮性鼻炎、支氣管氣喘。食藥署副署長王德原告訴中央社記者，這款藥品的112年健保年用量約為326萬錠，市占率為31%。

王德原說明，食藥署5月接獲通報，因原料問題導致短缺，目前控貨中，6月中可望恢復正常供應；還有其他三同藥品如「”豐田"鹽酸假麻黃素錠PSEUDOEPHEDRINE HCL TABLETS "HONTEN"」可替代使用。

至於用於緩解眼睛乾澀的「愛特淚點眼液」，王德原表示，去年1月接獲通報，因原料生產不及造成供貨延遲，加上因應另1款眼藥水退出健保市場所產生的缺口，預計要控貨到今年11月；國內有多款同成分、同劑型、不同含量的替代藥品。

「愛妥蜜15/850毫克膜衣錠」為含有PIOGLITAZONE及 METFORMIN的複方藥品，屬糖尿病治療用藥。王德原說，112年健保年用量約為1123萬錠，市占率為46%，因國外生產問題而控貨供應中，預計6月中可恢復正常供應，已公布替代品項如國產學名藥等在西藥供應資訊平台。

健保 市占率 食藥署

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