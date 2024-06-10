莊春仁涉製偽藥 衛福部：健保無法追蹤 籲民眾盡快確認

衛福部中醫藥司公布，莊春仁生物科技製藥有限公司遭民眾檢舉，在食品工廠生產領有中藥藥品許可證的藥品。衛福部中醫藥司今公布產品流向，分別涉及高雄市、台南市、嘉義縣、嘉義市、基隆等5縣市，12項產品量體不大，地方衛生局本周可完成下架。

莊春仁公司被檢舉在食品公司生產藥品，未向主管機關申請GMP藥廠認證，並發現及部分有疑慮的產品及半成品，該產品可能流向診所、藥局、藥行等通路。衛福部日前公布12種回收下架品項，包括紫雲膏、梔子散、黃芩散等中醫成藥。

中醫藥司科長施惠娟今表示，目前12品項數量都不多，個別約有7瓶至200瓶不等，分別流向高雄市、台南市、嘉義市、嘉義縣及基隆市等5縣市，目前各地方衛生局已陸續回收下架，預計本周內可完成。

施惠娟說，目前全案由檢調偵辦中，回收的偽藥產品由各地方衛生局將配合檢調調查。不過，部分產品恐販售到消費者手中，且產品為中醫成藥，無法透過健保系統追蹤，提醒民眾若家中仍有這些產品，應停止使用，並盡速向原銷售地點退貨。