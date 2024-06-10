內視鏡免吞粗管 食藥署：「膠囊型」1至3天可排出體外

現代人承受高度的生活壓力及精緻化的飲食習慣，增加罹患腸胃道疾病的風險及出血的機率，因此腸胃道檢測需求也大幅提升，大腸癌更是近年國人十大死因中名列前茅的癌症。食藥署今表示，除了傳統的內視鏡外，如今也有膠囊內視鏡，可完整通過腸胃道系統，檢測之小腸範圍更大，且1至3天可排出體外。

國健署110年最新癌症登記資料顯示，大腸癌一年新增診斷個案有1萬6238人，近9成大腸癌發生於50歲以上民眾，發生年齡中位數為67歲，且發生率隨年齡增加而升高；另衛福部111年死因統計，超過6000人死於大腸癌。

食藥署今表示，內視鏡是臨床上較常見的腸道檢測方式，傳統內視鏡檢查須吞嚥相當長的軟管，容易造成患者強烈的嘔吐感，另因多數內視鏡可重複消毒使用，若感控消毒程序有問題也會增加感染風險。近年發展單次使用的膠囊內視鏡提供了患者另一種選擇，使腸道檢測更輕鬆無負擔。

食藥署指出，膠囊內視鏡外觀大小似藥丸，內含攝影機，吞食後通過腸胃道系統可進行8小時的腸道攝影，經1至3天排出體外。過程中，患者可自由移動，影像透過無線方式傳輸到配戴的紀錄器。在傳統內視鏡檢測中，因受限於內視鏡長度，只能檢測到小腸三分之一的位置，病灶檢出位置有其局限性；但膠囊內視鏡可完整通過腸胃道系統，檢測之小腸範圍更多，可提升病灶檢出率。

不過，膠囊內視鏡也有不適用的狀況。食藥署指出，吞嚥困難、腸胃道狹窄、阻塞或穿孔的患者並不適合，且得避免同時使用高頻電磁波產品，以免干擾影像傳輸，膠囊內視鏡亦可能滯留於體內未排出，故須由專業醫生評估患者是否適用，如使用時產生不適，或未於預期時間排出，應立即與醫生聯絡並前往醫院接受診斷，以免發生併發症。

食藥署提醒，膠囊內視鏡屬於醫療器材，上市前須申請查驗登記取得許可證，始得輸入或製造。許可證核定內容可於食品藥物管理署網站之許可證資料庫查詢；如有發現醫療器材不良品或使用醫療器材時，或之後發生不良反應，請至藥品醫療器材食品化妝品上市後品質管理系統，或撥打不良反應通報專線：（02）2396-0100。