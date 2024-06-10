本週各地悶熱 提防午後大暴雨

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】未來7天高溫悶熱，午後雨勢明顯、電閃雷鳴！天氣風險預報員林孝儒表示，本週天氣型態都受到西南風影響，民眾要提防高溫悶熱的天氣，避免中暑的狀況。中央氣象署指出，11日到16日各地不僅中南部會出現短暫降雨，其他地區也要注意午後雷雨的狀況。

各地悶熱有雷陣雨

林孝儒說，10日受到鋒前較暖溼的西南風影響，各地天氣多雲時陰，仍時有陽光露臉，整體氣溫悶熱，普遍高溫都在30與35度。白天受熱力作用影響，於午後容易有旺盛的熱對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨，時而伴隨顯著的雨勢、閃電雷鳴或瞬間強陣風可能

他表示，本周的天氣型態大抵相同，臺灣持續受鋒前暖溼西南風影響，預測氣溫持續悶熱外，整體大氣都比較不穩定，午後受熱力作用影響，容易伴隨熱對流發展，時而伴隨短時顯著雨勢。

此外，林孝儒指出，迎風面中南部受西南風及海陸風交互作用影響下，早晚時段也容易有短暫陣雨或雷雨機會，民眾外出活動務必留意悶熱高溫現象及午後驟雨，出門記得攜帶雨具，並注意防暑降溫。

東南部有焚風

中央氣象署也強調，週二至下週日（11日至16日）受到西南風影響，中、南部地區有短暫陣雨或雷雨，夜晚清晨以沿海為主，白天開始逐漸往內陸、山區發展。至於其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，尤其12日至15日東南部地區有焚風發生的機率。

至於下周的天氣狀況，中央氣象署指出，17日至19日太平洋高壓增強，水氣逐漸減少，東部、東南部及南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，惟太平洋高壓強度及西南風帶來的水氣仍有不確定性，須持續觀察。

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