端午兩樣情／劍湖山親水景點受歡迎 地震降低遊客登阿里山意願
端午連假人潮，平地和山區兩樣情。雲林劍湖山樂園今年提前加碼開放3套水設施，藉此吸客，雖連日時雨時晴，天公不作美，但遊客仍絡繹不絕，端午連假遊客人數比一般假日成長2成；不過，嘉義縣阿里山森林遊樂園區，人潮較去年端午連假下降，平均每日人數比去年約少1千人，園區人員研判，連日午後易下雨、先前花蓮地震都會影響遊客意願。
台南官田區烏山頭水庫風景區端午節遊客意外現人潮，昨入園車輛一度排隊逾200公尺長，出乎園區人員意外；水庫風景區表示，因親水公園戲水區近日重新開放，近日高溫吸引不少親子戲水，預估今天遊客會略少，主因連假最後一天，外縣市遊客相對少。
台南市區湧入年輕族群，國華街商圈超夯，鄰近海安路又有市集，天氣稍微悶熱，中午到晚上仍許多人逛街，網路火紅的牛肉湯、飲料店即便到晚上都大排長龍。
南市觀光旅遊局統計，溪北10處主要景點今年端午節累計到第3天上午逾7萬人次，整體成長逾2成，其中，烏山頭水庫風景區表現亮眼有倍數成長；關子嶺風景區、將軍漁港及青鯤鯓扇形鹽田也有逾3成的成長。
不過，遊客到山區意願低。阿里山森林遊樂園區從8日至今中午截止，累計入園約7千人次，昨單日約3千人，但相較去年端午4天連假共1萬6千人次，平均單日4千人次，明顯有下滑。
林業保育署嘉義分署副署長李定忠說，阿里山公路都暢通沒有坍方等問題，不過此次連假為3天，端午為最後1日，可能不少人返鄉、家中祭拜，出外機率少一些，且近日下雨，恐怕穿雨衣掃興。阿里山園區人員分析，山區近來下午都會下大雨，且先前花蓮地震有減少上山意願，加上今年連假3天較短，都是因素。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言