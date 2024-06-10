莊春仁中藥廠涉製偽藥流向5縣市 1週內回收下架

莊春仁中藥廠涉製偽藥案，衛福部中醫藥司今天表示，共12品項各約7到200多瓶不等，流向高雄、基隆等南北5縣市，本週內會完成回收下架工作，民眾手邊若有，別再吃，快退貨。

位於台南的莊春仁生物科技製藥有限公司在非核准生產區域製造中藥產品，且藥品中含不明粉末，涉嫌製造偽藥，衛生福利部8日公告回收下架12批次產品，請民眾注意。

這12批次產品包括莊春仁桂附地黃丸及人參固泉丸（桑螵蛸散）、利膽保肝丸（柴胡清肝散）、紫雲膏、血康能清血丸（大柴胡湯加味）、六味地黃散、加味還少丸、梔子散、黃芩散、金鎖固精丸、砂仁散、斑龍丸。

中醫藥司中藥藥證科科長施惠娟今天接受媒體電訪說明，這12項產品的數量，各約7瓶到200多瓶不等，流向高雄市、台南市、嘉義市、嘉義縣及基隆市等5縣市，已陸續回收下架，本週內可完成。

施惠娟強調，因此案檢調偵辦中，一切都配合檢調指揮，包括後續是否銷毀或進行其他處置等；前述均為可在藥局自行購買的成藥，民眾若發現手邊有同款藥品，千萬不要再吃了，務必儘快退貨。

衛福部提醒，民眾可至中醫藥司網頁「中藥藥品許可證查詢」系統，查詢購買或服用藥物是否為合法查驗登記藥品。