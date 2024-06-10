端午兩樣情／專家：花東災後復原至少要半年 暑假國旅也難樂觀

端午連假國旅兩樣情，專家認為，花東地區相較其他景點人數較少，主要還是0403震災影響，天然災害恢復期至少要半年，暑假期間有機會恢復到3、4成左右，但要回到去年情況恐怕還要一段時間。外界認為出國旅遊影響國旅，但也有專家指出，國內旅遊去年高達1億5000萬人次，出境僅約1100萬人次，不會因國外旅遊造成國內旅遊崩解。

世新大學觀光系副教授陳家瑜指出，花東人數較其他地區景點明顯減少，主要還是受到地震時間影響，不過6月１日政府有相關振興方案，暑假期間花東旅遊應該會有較明顯回升，大約可恢復到去年的3、4成，現在只是起點，要全面恢復還要一些時間

近2年出國人次大幅度增加，陳家瑜說，疫情期間民眾已經在國內玩了好幾輪，自然會想到國外去走走，有人認為國外如日本飯店、消費更便宜，但她認為，以同等星級連鎖飯店去比較，東京市區的飯店其實還是比台灣貴，只是近期日幣匯率貶值嚴重，造成相對物價便宜的印象。

陳家瑜說，日韓等地旅遊恢復期迅速，是因疫情期間他們重心放在改善觀光基礎建設，如整修機場等，台灣相對沒有做好重新迎接開放準備，加上日韓等地已開放陸客，台灣過去200萬的陸客瞬間消失，加上磁吸效應下，台灣旅遊回溫速度自然無法這麼快。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，台灣每天能飛出去的航班數量是固定的，整年度出境人次約1100萬，但國內旅遊1億5000萬人次，不會因為國外旅遊人次增加，造成國內旅遊崩解。

李奇嶽說，國內旅遊需求仍在，只是會隨各項因素轉向，還有淡季、旺季之分，之前花蓮大地震，導致近期花東地區觀光旅遊較冷，但宜蘭、中南部等地區，連假旅遊景點都是人潮。