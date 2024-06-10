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端午兩樣情／連假首日1.4萬人登小琉球 在地人喊：太多了！

聯合報／ 記者劉星君陳雅玲林伯驊／屏東即時報導
琉球白沙碼頭今天陸續出現排隊搭船人潮。記者劉星君／翻攝
琉球白沙碼頭今天陸續出現排隊搭船人潮。記者劉星君／翻攝

端午連假是今年最後一次連假，今天適逢收假日，各地國旅兩樣情。屏東縣琉球、恆春半島前2天住房達八成，端午連假首日，琉球鄉又再度迎來萬人登島，當天登島人數1.4萬人。屏東縣小琉球觀光協會理事長李佳旗說，萬人登島對小琉球來說人潮確實太多了，對環境破壞也是相對大，8、9000人其實較適合。

琉球鄉白沙碼頭今天陸續出現排隊搭船人潮，李佳旗說，雖然暑假是旺季，但暑假不確定因素太多，尤其颱風，一個颱風影響4、5天，去年暑假時，颱風都挑在六、日來，接著農曆7月，進入淡季。

李佳旗說，端午連假前2天住宿率有8、9成，平常假日人也是蠻多，只是不會到萬人登島情況。雖然今年之後沒有連假，平常的周末假日就會有旅客，人潮分散，不會過於集中連假。

恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽說，今年端午連假住房率都還不錯，連假客人都很滿，但還是沒有春節來得多，暑假旺季過後，接下恆春半島有落山風進入淡季，希望能多辦活動，活絡刺激觀光。

台南市國華街商圈連假人潮多，加上海安路有市集，中午到晚上都許多年輕人逛街，火紅的青山茶行飲料店更大排長龍。

雲林劍湖山樂園今年提前加碼開放3套水設施，藉此吸客，雖天公不作美，連日時雨時晴，但遊客仍絡繹不絕，園方統計端午連假遊客人數，比一般的假日增加2成。

琉球白沙碼頭今天陸續出現排隊搭船人潮。記者劉星君／翻攝
琉球白沙碼頭今天陸續出現排隊搭船人潮。記者劉星君／翻攝
琉球白沙碼頭今天陸續出現排隊搭船人潮。記者劉星君／翻攝
琉球白沙碼頭今天陸續出現排隊搭船人潮。記者劉星君／翻攝
琉球白沙碼頭今天陸續出現排隊搭船人潮。記者劉星君／翻攝
琉球白沙碼頭今天陸續出現排隊搭船人潮。記者劉星君／翻攝
琉球白沙碼頭今天陸續出現排隊搭船人潮。記者劉星君／翻攝
琉球白沙碼頭今天陸續出現排隊搭船人潮。記者劉星君／翻攝
屏東縣東港華僑市場前今天仍有車潮。記者劉星君／翻攝
屏東縣東港華僑市場前今天仍有車潮。記者劉星君／翻攝

小琉球 屏東縣 連假

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