端午連假拚觀光，但花蓮大地震影響花東旅遊，台東今年端午節連假人潮不如往年，飯店、民宿空房不少，人潮約為以往連假的6至7成。池上熱門景點伯朗大道、金城武樹等熱門景點都不會人擠人，拍照不用排隊，觀光業者哀嘆，大人都帶小孩去看划龍舟，生意好慘。台東縣交觀處表示，此次連假遊客確實不如以往，但人潮已經慢慢回流中。

觀光業者說，端午連假第一天，蘇花、南橫公路都有落石影響交通，遊客會害怕，都有出遊壓力，相形之下，桃園、台中及高雄等地都有划龍舟等大型活動，花東線這次比較不受青睞。

台東縣交觀處長卜敏正表示，6月對台東觀光業來說是相對淡季，暑假人潮比較多，今年端午連假各景點的人潮確實不如以往，綠島過去可能湧入4、5千人，這次約3千多人，觀光客雖然沒有以前多，但已經比前一陣子地震發生後顯著回流，縣府也持續宣導，「台東真的沒有受損，請遊客放心出遊」。

為搶救台東觀光，縣府推出獎勵方案，6月1日至30日入住台東合法旅宿，每晚可獲得1次抽獎機會，住愈多、抽獎次數愈多，不分平假日，頭獎獎金6萬6000元。

娜路灣大酒店指出，這次連假訂房人潮約僅去年一半左右。池上、關山等地觀光業者說，連假第一天蘇花、南橫公路都有落石影響交通，遊客會害怕，不管鐵路或陸路都有壓力，相形之下，桃園、台中及高雄等地都有划龍舟等大型活動，花東線比較不受青睞。

宜蘭縣政府統計縣轄風景區，比較端午節連假的2天的遊客人次與去年端午連假的2天遊客，減少約2成5。以前最熱門，假日塞爆且必須啟動車流總量管制的清水地熱園區，這次超罕見連假3天都沒有啟動車流總量管制，園區都還有停車位。

清水地熱園區端午連假人潮約只有去年一半，入園人數「對半砍」，另一方面遊客不必排隊人擠人買雞蛋或玉米煮，業者苦笑，這也算是「旅遊品質變好了」。

礁溪鄉旅遊重鎮，業者表示，連假3天，第一天比較好，約6至7成住宿率，今天只有1至2成的住宿率，生意真的很慘。

端午節收假日，蘇花路廊今天交通順暢，國5下午北返車多，目前在雪隧入口前約有1至2公里呈現紅色或紫爆路段。蘇花路廊不見車潮，車流量比去年同期少7成，住房率剩下1成2。花蓮北區兩大遊樂區，壽豐鄉遠雄海洋公園、理想a2水岸園區，3天連假分別為約5500人次、4000人次，業者認為，人流有稍微回溫的趨勢，比預期好，期盼暑假能恢復往年榮景。