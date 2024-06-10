點咖啡要「去水」？奧客飲料要求客製化 店員無奈：超商不是手搖店

便利商店提供種類多樣的商品與便民的服務，廣受民眾喜愛。但日前有網友發文，稱自己工作的門市每天都會遇到一個要求客製咖啡的顧客，並且會用十分粗魯的態度對待店員，讓人「很不爽」。

原PO在Dcard以「超商不是手搖店」為題發文，稱她們店有個客人每天點咖啡都很麻煩，都會特別要求「美式少冰去水加半糖跟濃縮」。有一天原PO一個人上班，櫃檯有很多客人排隊，原PO幫她的咖啡去掉第一段水之後（通常說去水的客人只會要求去第一段）便開始幫其他客人結帳。

結果原PO在跟其他客人對話時，這位客人在一邊瘋狂打斷原PO，在旁邊吶喊「去水！我要去水！小姐我說我要去水！！！中間這段我也不要！我說要去水！」。等原PO轉身時，水已經下完了，原PO就轉回去繼續幫人結帳。但好死不死咖啡機又下一次水，於是原PO再次被她打斷。

咖啡完成時，她還大聲催促原PO，並在咖啡到手後很不爽地抱怨「我就說我要去水！我水全部都不要啦！」。原PO認為，本來超商就沒在給客人客製化，她感覺自己好心給客人方便都當隨便，自己也不能「專門守在那盯著她的咖啡，然後再被後面客人罵」，「搞得我很不爽」。面對這樣的要求，讓原PO很想以「不提供客製化」為由不幫她結帳。

文章一出，網友紛紛留言表示贊同，「超商本來就沒有客製化服務，這麼多要求，不如在家自己泡咖啡。我曾經遇到一個客人要黑糖珍珠撞奶，要把珍珠裡面的黑糖給倒掉」、「本來就沒有客製化，妳可以直接跟她講，不然就請他不要買」、「客製化真的很煩！」、「還有很討厭客人跟我說1分糖3分糖，糖球要到三分之一真的超級難」、「真的不要給我少水、無水、少奶、涼涼的（這個心情好的時候可以接受），難道要店員咖啡泡到一半把杯子移掉讓熱水流掉，或是讓熱牛奶漏掉嗎？」。