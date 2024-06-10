嚇！衛福部：18歲台男身高縮水1.2cm、台女身高破160cm

根據衛福部調查發現，台灣18歲男性的身高出現下降的情況，平均下降了1.2公分，不過，台灣18歲男性平均身高愈來愈低，但台灣18歲女性平均身高卻反而愈來愈高，甚至突破160公分的門檻。醫師表示，最近青少年門診診診爆滿，家長們都對孩子的發育相當焦慮，其中相同的兒童發育問題之一便是「肥胖」。

據衛福部國民營養健康調查發現，若以單一年齡做一比較，台灣18歲男性的身高從2013至2016年的平均值173.3公分，降到2017至2020年的172.1公分。2005至2008年統計，19至30歲台灣男性平均則為172.4公分；台灣18歲女性在2005至2008年時身高平均159.7公分，2013年至2016年長高到160.7公分，最近一次2017至2020年平均身高直接來到162.1公分，與男性情況大相逕庭。

台灣兒科醫學會理事長、馬偕醫院小兒科榮譽主治醫師李宏昌表示，根據臨床觀察，台灣女性近年身高有愈來愈高的趨勢，分析與女性運動風潮興盛有關，過往女孩子都被教導要文靜，鼓勵從事室內活動而非戶外運動，但隨著台灣的性別刻板印象逐漸減少，家長也鼓勵女兒要多運動，當女性開始運動、營養比較均衡時，便開始愈來愈高。

家長對於孩子一生只有一次的成長期都相當關注。李宏昌說，過往青少年要看發育問題都得到小兒科掛號，但近年因應需求，將青少年門診分出來個別開診，卻出現診診爆滿的狀況，家長對於孩子的成長相當焦慮。

李宏昌指出，長高與賀爾蒙分泌息息相關，台灣青少年門診之所以爆滿，因為台灣青少年得面對家庭、社會還有學校的多重壓力，很常出現身心疾病，導致內分泌失調，連帶影響到生長激素；另外則是社會對男性身高的要求愈來愈高，過往170公分就相當標準，但如今甚至有家長認為「沒有178公分就算矮」。

李宏昌以歐美國家對比台灣，許多台灣家長發現，若親戚小孩在美國、加拿大生活，「明明是同年齡的小朋友，卻比自己的小孩長得更高」，推測是教育、生活環境壓力的不同，導致的差異。

兒科醫學會理事彭純芝則說，身高的影響因子相當多，近幾年醫界討論是否與環境賀爾蒙影響有關，但目前尚未有定論。不過可以確定的是「兒童肥胖問題」確實迫在眉睫。近年兒童肥胖率逐年增加，主要受到飲食習慣不良，長期高熱量飲食，加上生活作息改變，兒童使用3C產品、熬夜等等狀況，都影響身體生長激素分泌。

彭純芝建議，若要兒童長高，得要有充足的睡眠，並且飲食中的維生素C、D、鈣質攝取得要足夠，減少高熱量油炸食物，透過運動促進維生素D與鈣質之間的轉換，才能夠讓生長過程順暢。

李宏昌也說，台灣兒童肥胖盛行率一直是問題，女孩8至10歲、男孩10歲至11歲時家長要開始注意，這時正是賀爾蒙分泌生長激素的預備期，補充鈣質外還要增加維生素D，此外維生素K2也相當重要，同時減少含糖飲料，增加運動，避免營養過剩。