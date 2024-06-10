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中橫便道17.3k土石坍方 待搶通再評估開放通行

中央社／ 台中10日電

中橫便道17.3k處隧道口發生土石坍方而暫停通行，公路局谷關工務段今天表示，目前現場還有零星土石掉落，搶修機具已到場，待清理完成後，評估落石狀況再決定開放通行。

谷關工務段表示，中橫便道原已恢復1天3班次開放通行，昨天上午7時及中午12時班次都正常通行，下午4時30分的通行車隊卻在17.3K處發現土石坍方，只好折返。

谷關工務段指出，目前搶修機具已到達現場，由於現場仍有雨勢，造成邊坡零星落石，搶修人員先行清理隧道內土石，後續再持續挺進清理17.3k土石坍方處。

至於中橫便道何時才能恢復開放通行班次，谷關工務段認為，目前需要機械清除完畢，評估現場邊坡是不是還有危險掉石狀況後，再決定開放時間。

中橫 落石 谷關

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