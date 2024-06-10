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溫和青年接家族企業變暴躁 檢查揪出隱吡咯失衡

中央社／ 台北10日電
王姓男子不到30歲就接手家族企業，看似游刃有餘的他，原本謙和有禮的性格卻越來越暴躁易怒、情緒起伏不定，飽受焦慮困擾，經檢查才發現與身體內的隱吡咯失衡有關。 示意圖／ingimage
王姓男子不到30歲就接手家族企業，看似游刃有餘的他，原本謙和有禮的性格卻越來越暴躁易怒、情緒起伏不定，飽受焦慮困擾，經檢查才發現與身體內的隱吡咯失衡有關。 示意圖／ingimage

王姓男子不到30歲就接手家族企業，看似游刃有餘的他，原本謙和有禮的性格卻越來越暴躁易怒、情緒起伏不定，飽受焦慮困擾，經檢查才發現與身體內的隱吡咯失衡有關。

現代人家庭、工作兩頭燒，難免焦慮緊張，聯安預防醫學機構聯欣診所院長顏佐樺近期透過新聞稿分享王姓男子故事，提醒民眾許多身心疾病如憂鬱症、焦慮症等成因多元，想要緩解壓力，需要透過專業醫師評估，精準判斷所需資源，才能真正從源頭解決焦慮。

以王姓男子為例，28歲正值青年時期就接手家中企業，背負經營重擔。顏佐樺解釋，王男的隱吡咯失衡可能是因為攝取的維生素不足，也有可能是因為壓力太大消耗掉許多維生素導致。他研判，王男的焦慮除了外在環境變動，營養素缺乏也是其中之一。

隱吡咯是身體製造血紅素的代謝副產物，會耗損較多B6營養素，而B6對於維持神經系統正常運作非常重要。顏佐樺解釋，譬如能使情緒穩定的血清素、讓心情感到愉悅的多巴胺，以及促進睡眠的褪黑激素都有賴B6的參與合成。

顏佐樺表示，若體質上對於B6的需求較大，卻因為較大的壓力，加上隱吡咯失衡的「吡咯症」情形，自然會加劇身心情緒問題。在團隊評估後，王男開始調整飲食及生活習慣，以獲得更好的身心健康狀態，同時開始補充保健食品，經過約2個月調理後看到成效。

顏佐樺提醒，當自己或親友有身心症狀如情緒問題、焦慮、睡眠困難等，可考量是否為營養失衡所導致或因此加重相關症狀，最好不要輕忽，應適時尋求專業醫師協助。

情緒 睡眠 醫師

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