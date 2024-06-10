天氣又濕又熱…當心食物中毒！專家曝：「三不原則」徹底隔絕細菌

便利商店提供種類多樣的商品與便民的服務，廣受民眾喜愛。但日前有網友發文，稱自己工作的門市每天都會遇到一個要求客製咖啡的顧客，並且會用十分粗魯的態度對待店員，讓人「很不爽」。

2024-06-10 14:02