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天氣又濕又熱…當心食物中毒！專家曝：「三不原則」徹底隔絕細菌
日本各地近來逐漸進入梅雨季節，氣候變得越來越潮濕。台灣則是梅雨季差不多結束，不過後續還是有許多陣雨等降雨情形，依然得嚴防濕氣帶來的影響。「日本氣象協會」近來就呼籲，在潮濕的天氣當中，應慎防食物中毒，切記遵守以下三原則避免。
防止食物中毒三原則「1.不接觸2.不增殖3.確實消菌」
1.不接觸
在處理食材或食物之前，務必先用肥皂仔細洗手。除了手心手背以外，手指和指甲縫隙、手腕等等地方，都要仔細清洗。餐具也要徹底清潔，並根據食材的不同分類使用。
2.不增殖
在常溫中放置食材，可能會讓細菌隨著時間增殖，最好盡量避免。
3.確實消菌
在烹煮時，確保食材包括中心部分，都獲得確實加熱，殺死細菌。
此外，在天氣炎熱又濕氣重的時候，身體的汗水也不易蒸發，造成熱量容易留在體內，增加中暑的風險。因此需要適當休息，頻繁補給水分，來預防中暑。
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