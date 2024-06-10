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端午連假最後1天！北返車潮湧進國道 11地雷路段易壅塞

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端午連假最後1天！北返車潮湧進國道 11地雷路段易壅塞

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今日10時46分國1北向165公里發生2小客車追撞事故占用外線車道，導致回堵2公里。圖／高公局提供
今日10時46分國1北向165公里發生2小客車追撞事故占用外線車道，導致回堵2公里。圖／高公局提供

今天是端午連假最後1天，交通部高速公路局指出，上午國道壅塞路段主要為國3北向高原至大溪（事故），其餘路段均能維持行車順暢，截至中午11時止，國道全線交通量為26.5百萬車公里，預估今日交通量為115百萬車公里，下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統等11路段。

北返車潮湧現，國道今上午有零星車禍事故，今早9時23分，國1北向323.8公里發生小客車追撞事故占用內線車道，導致回堵1公里；早上9時40分，國1北向30.8公里發生小客車撞內護欄（翻覆）事故占用內線車道，導致回堵3公里。

上午10時24分，國3北向60公里發生5小車追撞占用內線事故，導致回堵11公里；上午10時46分，國1北向165公里發生2小客車追撞事故占用外線車道，導致回堵2公里。上述事故均已排除，但均影響整體車流順暢。

高公局預判，今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

今日10時24分國3北向60公里發生5小車追撞占用內線事故，導致回堵11公里。圖／高公局提供
今日10時24分國3北向60公里發生5小車追撞占用內線事故，導致回堵11公里。圖／高公局提供
今日09時23分國1北向323.8公里發生小客車追撞事故占用內線車道，導致回堵1公里。圖／高公局提供
今日09時23分國1北向323.8公里發生小客車追撞事故占用內線車道，導致回堵1公里。圖／高公局提供
今日09時40分國1北向30.8公里發生小客車撞內護欄(翻覆)事故占用內線車道，導致回堵3公里。圖／高公局提供
今日09時40分國1北向30.8公里發生小客車撞內護欄(翻覆)事故占用內線車道，導致回堵3公里。圖／高公局提供

國道 車道

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