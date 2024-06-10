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韓國瑜拍板 國慶焰火首度在雲林、高鐵月台就能看見

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善今證實國慶焰火施放地點在虎尾高鐵特定區。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善今證實國慶焰火施放地點在虎尾高鐵特定區。記者陳雅玲／攝影

國慶焰火首度在雲林縣施放，雲林縣長張麗善今證實，立法院長、國慶焰火籌備委員會主委韓國瑜已拍板定案煙火施放地點為虎尾高鐵特定區，將成歷年來首次在高鐵站月台即能觀賞國慶焰火，縣府緊鑼密鼓籌備中，預估今年十月國慶焰火系列活動可為雲林帶來近7億元觀光效益。

張麗善今證實今年國慶焰火施放地點由韓國瑜拍板定案在虎尾高鐵特定區施放，因距離高鐵雲林站近，搭乘高鐵的民眾在月台就有機會欣賞到國慶焰火。

雲林縣國慶焰火活動總幹事蘇建蒼表示，參考過去大型活動舉辦經驗，國慶焰火活動包括事前訊息宣傳、交通路程、市容景觀、展覽園區、洽詢導覽、看表演、吃喝買、突發性事件、回程等，縣府已分工為整體規畫、宣傳、表演、觀光活動，到用地取得、防災應變、安全維護等20組進行籌備。

張麗善表示，目前已著手規畫光輝十月、漫遊雲林的體驗遊程活動，從國慶日前一周到國慶日後都有活動，包括10月5、6日的西螺大橋藝陣文化祭、10月12、13日的國際偶戲節，10月19、20日的農機展及虎尾毛巾節，10月26、27日的台灣咖啡節等接力登場。其中西螺大橋藝陣文化祭歷年都會施放煙火，今年因應國慶焰火將擴大舉辦。

蘇建蒼表示，國慶焰火系列活動預估可為雲林帶來30到50萬參觀人次，觀光收益粗估6.9億元，為方便外地民眾到雲林觀賞焰火，將以從高鐵雲林站到主舞台步行只要10分鐘來規畫接駁及將關活動，除在公有土地設置停車場，不足部分會徵用私人土地增設停車場。

國慶焰火 雲林 高鐵

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