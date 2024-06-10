農藥所攜手植物診療師搶救番茄有成 產量並增3成

氣候變遷高溫少雨，導致民國111年11月高雄等番茄產區疫病發生「瘋欉」減產，隔年農藥所攜手植物診療師，導入整合式管理，不僅減少農藥使用、產量恢復，產量並增3成以上。

為提升農業水準並因應氣候變遷導致疫病加劇問題，近年農業部規劃推動「植物醫師」，但為了「醫師」一詞使用，立法進程延宕多時。立法院經濟委員會13日即將審查「植物診療師法」草案，農業部農業藥物試驗所分享真實案例，證明全國想要確保糧食安全，實況就跟醫治病人、動物一樣，不能沒有植物診療師。

農藥所指出，高溫少雨會讓粉蝨族群快速發展，粉蝨除吸食植物液體、影響光合作用，還會傳播植物病毒，造成「瘋欉（植物疫病嚴重擴散）」，111年11月間高雄市、嘉義縣等番茄產區就因此大量減產。

農藥所農藥應用組研究員黃莉欣告訴中央社記者，高雄市杉林區產地原本收成4萬多、5萬台斤，變成2萬台斤不到；隔年農藥所介入，攜手美濃、內門兩個農會的植物診療師輔導農民因應實況分階段防治，針對粉蝨導入「作物有害生物綜合管理（IPM）」。

黃莉欣說，農藥所推行IPM的全程，絕對不能少了第一線植物診療師，例如資訊搜集、如何使用免登植保資材（友善資材）及釋放天敵草蛉，都需要植物診療師搭配執行，資訊掌握充足才能對症下處方，處方執行正確才能提高植物病蟲害的處置效果。

黃莉欣說，使用黑色遮陰網覆蓋外圍，也可減少粉蝨從臨近寄主植物入侵果園的比率。

黃莉欣說，111年高雄市杉林區的玉女及金瑩番茄出現「瘋欉」情況逾50%，重新種植後依舊；隔年輔導操作IPM後，粉蝨密度獲得控制，定植後到採收前因瘋欉被拔除者降至約3%到6%。112年底至113年4月中旬止，產量達6.5萬台斤，比沒疫病時的4萬多、5萬台斤多3成。

黃莉欣說，不僅搶救瘋欉成功，往年採收到4月，今年則到5月底，此因產量成長達3成以上，並因推行IPM讓農藥使用減少；全程仰賴植物疫病專業團隊從研究至田間一氣呵成執行，才能因應氣候變遷、確保糧食安全。