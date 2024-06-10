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防曬乳致珊瑚白化 化學署籲選用友善海洋產品

中央社／ 台北10日電
天氣炎熱，民眾前往海邊遊玩時常會擦防曬乳。化學署提醒，防曬乳中的化學物質可能流入海洋，造成珊瑚白化，呼籲選用附友善海洋標章的產品，才可以永續享受陽光和戲水樂趣。路透
天氣炎熱，民眾前往海邊遊玩時常會擦防曬乳。化學署提醒，防曬乳中的化學物質可能流入海洋，造成珊瑚白化，呼籲選用附友善海洋標章的產品，才可以永續享受陽光和戲水樂趣。路透

天氣炎熱，民眾前往海邊遊玩時常會擦防曬乳。化學署提醒，防曬乳中的化學物質可能流入海洋，造成珊瑚白化，呼籲選用附友善海洋標章的產品，才可以永續享受陽光和戲水樂趣。

中央氣象署表示，本週天氣悶熱，各地高溫約攝氏30至34度，東南部地區可能有焚風發生機會。

炎炎夏日，許多民眾將海邊或是水上樂園戲水作為休閒選項之一，為了避免紫外線傷害，也會使用防曬乳。環境部化學物質管理署說明，目前市售防曬乳分為兩種，一種是利用反射或分散紫外線的「物理性防曬乳」，另一種是能吸收紫外線的「化學性防曬乳」。

化學署表示，物理性防曬乳常見成分為氧化鋅（又稱鋅白）、二氧化鈦等，原理是在肌膚上形成一層均勻保護層，也因為塗抹的物質多為細小微粒，因此皮膚容易感覺悶熱，但低刺激性、對肌膚比較溫和。

化學性防曬乳通常含有二苯甲酮、丁基甲氧基二苯甲醯基甲烷等化學物質，需要定期補擦才有用，且化學性防曬產品會滲入皮膚，較容易產生過敏反應。

化學署說明，如果去海邊游泳或潛水時，防曬乳的化學成分會隨著人體汗液和皮脂分泌，直接從皮膚表面流入海洋中，導致珊瑚礁白化；一般人在上班、上學時，防曬乳也會在洗臉、洗澡時，透過污水系統流入海中。

化學署引用國際珊瑚礁學會（ICRI）調查，每年大概有1.4萬公噸防曬乳流入海洋，其中所含化學成分，可能使75%珊瑚礁受到威脅。

化學署表示，為了幫助消費者識別環保的防曬產品，許多品牌和組織會推出友善海洋標章，通常代表產品不會對海洋環境造成負面影響，人們才可以更永續享受陽光和戲水樂趣。

另外，為促進科普，化學署編撰「中小學生一看就懂！生活中的化學物質」一書，希望民眾在擁有便利生活的同時，也能兼顧自己與家人的健康。

珊瑚 紫外線 防曬

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