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節慶效應 豬肉每公斤破95元
每年端午節為豬肉需求旺季，也是豬肉價格的高點，根據中央畜產會統計，截至端午節前休市日每公斤毛豬價格為95.15元，略高於去年同期。農業部表示，高檔價格屬節慶效應，鴨蛋、紅羽土雞等價格也未有明顯波動。
端午節由於肉粽等需求，豬肉價格往往處於高點，農業部畜牧司副司長李宜謙表示，端午節豬肉處於高價是由於節慶效應，昨天因節日到來休市，花東、宜蘭等縣市昨天也只有3個市場有交易，交易量也才500多頭，屬於小眾市場，目前每公斤95元，端午節後就會降下來了。
至於肉粽所需的餡料鴨蛋，根據農業部統計，國內蛋鴨產量每年約200萬隻，生產鴨蛋年產量約4.5億顆，李宜謙指出，鴨蛋價格向來穩定，近期雖有端午粽子需求，鴨蛋價格仍維持每台斤48元；祭祀用的重要牲禮紅羽土雞，產地價格維持在每台斤51元，和平常價格相同沒有變動。
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