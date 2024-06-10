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減肥連喝三個月綠茶！她照胃鏡驚見「7、8處潰瘍」 醫曝1動作錯了
網路上流傳各式各樣的減肥法，近日一名30多歲的女子就靠著「喝綠茶」減重，沒想到在瘦下來之前，胃就先出了狀況，只要吃東西就有悶痛感。胃腸肝膽科醫師錢政弘在檢查之下，揪出最大的問題其實不是綠茶本身，而是病患「空腹喝」。
錢政弘在節目《健康晚點名》分享，這名女性病患因為準備結婚，想在那之前瘦身，照相起來比較好看，後來看到網路上流行的「喝綠茶減重法」，她也跟著做，直接一箱一箱下訂，連續喝了三個月，才發現胃越來越不舒服，因此前來門診檢查。
錢政弘表示，因為這名女子在減肥，平常也不太可能大吃大喝，照了胃鏡下才發現，胃靠近幽門處竟有7、8處潰瘍。錢政弘強調，之所以會造成這樣的傷口，其實並不是因為綠茶對健康不好，而是因為女子「空腹喝」，一定要注意這點。
事實上，綠茶含有咖啡因、茶胺酸、維生素和多種有機活性物質，對抗癌、消炎護膚、護心降血壓具良好功效，不過綠茶的茶多酚類物質含量偏高，容易引發腸胃不適，不宜空腹或過量飲用。衛福部也建議，健康成人一天不要喝超過5～6杯綠茶。
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