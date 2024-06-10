快訊

青鳥行動登時報廣場「水很深」 設計師自爆：被利用後無預警踢出群組

端午連假最後1天！北返車潮湧進國道 11地雷路段易壅塞

租房連續夢見「詭異小女孩」！床底竟找出同款洋娃娃 他回憶：房仲眼神不對勁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

減肥連喝三個月綠茶！她照胃鏡驚見「7、8處潰瘍」 醫曝1動作錯了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名30多歲的女子靠著「喝綠茶」減重，沒想到在瘦下來之前，胃就先出了狀況。圖／ingimage
一名30多歲的女子靠著「喝綠茶」減重，沒想到在瘦下來之前，胃就先出了狀況。圖／ingimage

網路上流傳各式各樣的減肥法，近日一名30多歲的女子就靠著「喝綠茶」減重，沒想到在瘦下來之前，胃就先出了狀況，只要吃東西就有悶痛感。胃腸肝膽科醫師錢政弘在檢查之下，揪出最大的問題其實不是綠茶本身，而是病患「空腹喝」。

錢政弘在節目《健康晚點名》分享，這名女性病患因為準備結婚，想在那之前瘦身，照相起來比較好看，後來看到網路上流行的「喝綠茶減重法」，她也跟著做，直接一箱一箱下訂，連續喝了三個月，才發現胃越來越不舒服，因此前來門診檢查。

錢政弘表示，因為這名女子在減肥，平常也不太可能大吃大喝，照了胃鏡下才發現，胃靠近幽門處竟有7、8處潰瘍。錢政弘強調，之所以會造成這樣的傷口，其實並不是因為綠茶對健康不好，而是因為女子「空腹喝」，一定要注意這點。

事實上，綠茶含有咖啡因、茶胺酸、維生素和多種有機活性物質，對抗癌、消炎護膚、護心降血壓具良好功效，不過綠茶的茶多酚類物質含量偏高，容易引發腸胃不適，不宜空腹或過量飲用。衛福部也建議，健康成人一天不要喝超過5～6杯綠茶。

抗癌 減肥 減重 衛福部 醫師

延伸閱讀

租房連續夢見「詭異小女孩」！床底竟找出同款洋娃娃 他回憶：房仲眼神不對勁

票價漲再多都爆滿！日本主題樂園營收創新高 新樂園紛搶開幕

6個人吃！她每月僅花1萬元買菜還被唸 網揪細節：可以更省

蝦皮輸了？他轟「都賣中國貨」淘寶更便宜 一票人搖頭揭優勢

相關新聞

端午連假最後1天！北返車潮湧進國道 11地雷路段易壅塞

今天是端午連假最後1天，交通部高速公路局指出，上午國道壅塞路段主要為國3北向高原至大溪（事故），其餘路段均能維持行車順暢...

節慶效應 豬肉每公斤破95元

每年端午節為豬肉需求旺季，也是豬肉價格的高點，根據中央畜產會統計，截至端午節前休市日每公斤毛豬價格為95.15元，略高於...

基隆山崩潮境公園前馬路搶通了 李孟諺：今下午2點通車

台2線基隆市北寧路段3日發生山崩阻斷交通，公路局連日搶修，今天凌晨重鋪柏油路面。交通部長李孟諺今天上午到現場勘查後表示，...

端午連假收工國5車潮湧現 基隆山崩提前通車還需觀察

今天是端午連假最後一天，國道5號今早9時起就開始湧入北返車潮，交通部長李孟諺表示，預計下午會有較大車流，會有高乘載管制，...

氣象署：西南風影響今起雨下7天 這些地區恐下整天

今天是端午節，中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，南部整天有不定時陣雨，其他地區午後有明顯雷陣雨，天氣型態跟昨天相似，未來一...

當紅炸子雞變燙手山芋？樓中樓有報拆風險 為何帶看率仍很高

樓中樓設計曾大受歡迎，但近年新建案卻鮮少再有此格局。台北市在2015年法規修訂樓中樓須「無違建證明」才能交易，讓夾層屋從市場當紅炸子雞，變燙手山芋，再加上近年市場需求轉變，建商推新建案時，樓中樓的格局也漸消逝，且風水上也有諸多像漏財、有口舌之災等禁忌。學者說，此格局已不符合主流市場，但房仲業者說，仍有少數族群偏愛，雖有報拆風險，但帶看率卻很高。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。