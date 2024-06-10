影／李孟諺：花蓮有住宿補助 籲暑假多留國內旅遊
交通部長李孟諺上午前往高速公路局坪林交通控制中心（國五雪山隧道行控中心），視察端午節連續假期返鄉國五的交通車潮的狀況。
李孟諺表示，目前國五的車流狀況正常，但也特別提醒用路人，下午開始車流會較大，會有高乘載管制，及大客車優先通行的措施，好讓返鄉車潮順暢，民眾要留意車流及相關管制措施。同時送上端午節節禮品，感謝行控中心的同仁犧牲假期，維護國道的平安、順暢。
對於花蓮觀光旅遊的狀況李孟諺也表示，為了花蓮的觀光旅遊，中央推出災後復健觀光振興的方案。如從6月1日開始的住宿補助，台灣好行觀光巴士的補助。
李孟諺指，此次連續假期較短、天氣不穩定及豪雨的狀況，影響民眾出遊，日後也將就住宿、旅遊的狀況進行盤點，調整相關補助措施。
李孟諺也呼籲國人在暑假期間多多在國內旅遊，多到花蓮旅遊。
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