快訊

不怕借手機被偷看訊息！傳蘋果iPhone將加入APP上鎖神功能

深夜出門被仇家堵到圍毆 19歲男遭毆重傷不治警逮5嫌

基隆山崩潮境公園前馬路搶通了 李孟諺：今下午2點通車

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台2線基隆市北寧路段山崩即將搶通，交通部長李孟諺（左二）、基隆市長謝國樑（左一）、立委林沛祥（左三）等人今天到場勘查進度。記者邱瑞杰／攝影
台2線基隆市北寧路段山崩即將搶通，交通部長李孟諺（左二）、基隆市長謝國樑（左一）、立委林沛祥（左三）等人今天到場勘查進度。記者邱瑞杰／攝影

台2線基隆市北寧路段3日發生山崩阻斷交通，公路局連日搶修，今天凌晨重鋪柏油路面。交通部長李孟諺今天上午到現場勘查後表示，原訂11日重新通車時間，可提前到今天下午2點，有助疏解端午車潮。

基隆北寧路潮境路段3日下午2點半左右山崩，公路局空拍測量坍方長度54公尺、高度41公尺、寬度14公尺，坍方量體約1萬2000立方公尺。公路局動員人力和機具搶修，花了7 天搶通，清運的土石方共1萬3248立方。

李孟諺今天上午10多和基隆市長謝國樑、立委林沛祥等人到場了解搶修進度。現場坍方土石已清除完畢，並重鋪路面。

公路局長李文瑞說，目前在北寧路靠山坡側，堆放混凝土塊並設置6公尺的緩衝區，防護行車安全，未來會再施作坡面穩固工程，並安排人力監看，以防萬一。

基隆市北寧路預計今天下2點重新開放通行，公路局在靠山坡路側堆放混凝土塊並設置6公尺的緩衝區，防護行車安全。記者邱瑞杰／攝影
基隆市北寧路預計今天下2點重新開放通行，公路局在靠山坡路側堆放混凝土塊並設置6公尺的緩衝區，防護行車安全。記者邱瑞杰／攝影
基隆市北寧路預計今天下2點重新開放通行，公路局在靠山坡路側堆放混凝土塊並設置6公尺的緩衝區，防護行車安全。記者邱瑞杰／攝影
基隆市北寧路預計今天下2點重新開放通行，公路局在靠山坡路側堆放混凝土塊並設置6公尺的緩衝區，防護行車安全。記者邱瑞杰／攝影
台2線基隆市北寧路段山崩即將搶通，交通部長李孟諺（右三）、基隆市長謝國樑（左三）、立委林沛祥（右二）等人今天到場勘查進度，慰勞公路局人員辛勞。記者邱瑞杰／攝影
台2線基隆市北寧路段山崩即將搶通，交通部長李孟諺（右三）、基隆市長謝國樑（左三）、立委林沛祥（右二）等人今天到場勘查進度，慰勞公路局人員辛勞。記者邱瑞杰／攝影

山崩 李孟諺

延伸閱讀

綠議員抵制花蓮觀光宜蘭求補助 交長：再做政策盤點

端午連假收工國5車潮湧現 基隆山崩提前通車還需觀察

票價凍漲29年何時調？ 李孟諺：確實偏低 視台鐵所提的方案

高鐵延伸宜蘭進度曝光 李孟諺：最快明年提出環評報告

相關新聞

基隆山崩潮境公園前馬路搶通了 李孟諺：今下午2點通車

台2線基隆市北寧路段3日發生山崩阻斷交通，公路局連日搶修，今天凌晨重鋪柏油路面。交通部長李孟諺今天上午到現場勘查後表示，...

端午連假收工國5車潮湧現 基隆山崩提前通車還需觀察

今天是端午連假最後一天，國道5號今早9時起就開始湧入北返車潮，交通部長李孟諺表示，預計下午會有較大車流，會有高乘載管制，...

氣象署：西南風影響今起雨下6天 這些地區恐下整天

今天是端午節，中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，南部整天有不定時陣雨，其他地區午後有明顯雷陣雨，天氣型態跟昨天相似，未來一...

端午連假最後1天 返鄉車潮湧省道8地雷恐塞爆

今天是端午連假最後1日，交通部公路局預估，今天返回工作地車潮將湧現，省道8路段為易壅塞路段。

今天端午善用「午時水」 六招聚財喜迎桃花逢貴人

今天是端午節，民俗信仰是一年中陽氣最旺的日子，命理師楊登嵙說，可利用今天上午11時至下午1時，從天然水源，例如瀑布、湧泉...

影／李孟諺：花蓮有住宿補助 籲暑假多留國內旅遊

交通部長李孟諺上午前往高速公路局坪林交通控制中心（國五雪山隧道行控中心），視察端午節連續假期返鄉國五的交通車潮的狀況。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。