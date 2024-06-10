基隆山崩潮境公園前馬路搶通了 李孟諺：今下午2點通車
台2線基隆市北寧路段3日發生山崩阻斷交通，公路局連日搶修，今天凌晨重鋪柏油路面。交通部長李孟諺今天上午到現場勘查後表示，原訂11日重新通車時間，可提前到今天下午2點，有助疏解端午車潮。
基隆北寧路潮境路段3日下午2點半左右山崩，公路局空拍測量坍方長度54公尺、高度41公尺、寬度14公尺，坍方量體約1萬2000立方公尺。公路局動員人力和機具搶修，花了7 天搶通，清運的土石方共1萬3248立方。
李孟諺今天上午10多和基隆市長謝國樑、立委林沛祥等人到場了解搶修進度。現場坍方土石已清除完畢，並重鋪路面。
公路局長李文瑞說，目前在北寧路靠山坡側，堆放混凝土塊並設置6公尺的緩衝區，防護行車安全，未來會再施作坡面穩固工程，並安排人力監看，以防萬一。
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