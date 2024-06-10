快訊

不怕借手機被偷看訊息！傳蘋果iPhone將加入APP上鎖神功能

深夜出門被仇家堵到圍毆 19歲男遭毆重傷不治警逮5嫌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭端午連假遊客數「對半砍」求補助 交長：視訂房狀況滾動調整

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長李孟諺（中）今至坪林行控中心視察國5車潮。記者胡瑞玲／攝影
交通部長李孟諺（中）今至坪林行控中心視察國5車潮。記者胡瑞玲／攝影

0403地震後花蓮觀光受創，中央推出住宿補助盼振興當地經濟，但民進黨北市議員李建昌日前卻說出支持抵制花蓮言論，交通部長李孟諺今表示，全國同心讓花蓮從震災中復甦，今年連假較短、天氣不穩，影響出遊情況，後續會再政策做盤點、調整。

民進黨北市議員李建昌臉書發文，指國民黨被傅崐萁掌握，難怪最近很多好友都不到花蓮玩，「他有點贊成」，甚至柯建銘都曾說「老天有眼發生大地震」，雖然2人事後道歉，仍引爆地方怒火。

李孟諺今至高公局交控中心視察國道5號車流情況，針對民進黨員針對花蓮觀光落井下石表示，0403花蓮地震後，全國民眾出錢出力，可見同心讓花蓮從震災後振興，中央也推出一系列政策，包含災後復甦、觀光振興方案，尤其住宿補助從6月1日開始，也啟動台灣好行、觀光巴士補助推動。

李孟諺指出，這次因為連假假期較短、氣候不穩定，所以影響民眾出遊的情況，後續會根據住宿旅遊狀況，在政策上做盤點、調整；另外，暑假將至，也鼓勵大家到花蓮旅遊。

宜蘭今年端午連假平均住房率約4成5，遊客數幾乎是往年端午連假「對半砍」，宜蘭縣府表示，花東都有中央振興旅遊補助，宜蘭卻沒有，下周將與縣內觀光旅宿業者拜會中央相關單位，請求重視業者心聲及經營困境，給予宜蘭振興旅遊補助。

對此，李孟諺說，宜蘭除既有活動外，後續也會增加推廣補助項目，後續也會視訂房狀況做滾動調整。

宜蘭 李孟諺 花蓮

延伸閱讀

端午連假收工國5車潮湧現 基隆山崩提前通車還需觀察

台灣團員赴陸被留置 李孟諺：應是個案 已平安回國

票價凍漲29年何時調？ 李孟諺：確實偏低 視台鐵所提的方案

高鐵延伸宜蘭進度曝光 李孟諺：最快明年提出環評報告

相關新聞

基隆山崩潮境公園前馬路搶通了 李孟諺：今下午2點通車

台2線基隆市北寧路段3日發生山崩阻斷交通，公路局連日搶修，今天凌晨重鋪柏油路面。交通部長李孟諺今天上午到現場勘查後表示，...

端午連假收工國5車潮湧現 基隆山崩提前通車還需觀察

今天是端午連假最後一天，國道5號今早9時起就開始湧入北返車潮，交通部長李孟諺表示，預計下午會有較大車流，會有高乘載管制，...

氣象署：西南風影響今起雨下6天 這些地區恐下整天

今天是端午節，中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，南部整天有不定時陣雨，其他地區午後有明顯雷陣雨，天氣型態跟昨天相似，未來一...

端午連假最後1天 返鄉車潮湧省道8地雷恐塞爆

今天是端午連假最後1日，交通部公路局預估，今天返回工作地車潮將湧現，省道8路段為易壅塞路段。

今天端午善用「午時水」 六招聚財喜迎桃花逢貴人

今天是端午節，民俗信仰是一年中陽氣最旺的日子，命理師楊登嵙說，可利用今天上午11時至下午1時，從天然水源，例如瀑布、湧泉...

影／李孟諺：花蓮有住宿補助 籲暑假多留國內旅遊

交通部長李孟諺上午前往高速公路局坪林交通控制中心（國五雪山隧道行控中心），視察端午節連續假期返鄉國五的交通車潮的狀況。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。