宜蘭端午連假遊客數「對半砍」求補助 交長：視訂房狀況滾動調整

0403地震後花蓮觀光受創，中央推出住宿補助盼振興當地經濟，但民進黨北市議員李建昌日前卻說出支持抵制花蓮言論，交通部長李孟諺今表示，全國同心讓花蓮從震災中復甦，今年連假較短、天氣不穩，影響出遊情況，後續會再政策做盤點、調整。

民進黨北市議員李建昌臉書發文，指國民黨被傅崐萁掌握，難怪最近很多好友都不到花蓮玩，「他有點贊成」，甚至柯建銘都曾說「老天有眼發生大地震」，雖然2人事後道歉，仍引爆地方怒火。

李孟諺今至高公局交控中心視察國道5號車流情況，針對民進黨員針對花蓮觀光落井下石表示，0403花蓮地震後，全國民眾出錢出力，可見同心讓花蓮從震災後振興，中央也推出一系列政策，包含災後復甦、觀光振興方案，尤其住宿補助從6月1日開始，也啟動台灣好行、觀光巴士補助推動。

李孟諺指出，這次因為連假假期較短、氣候不穩定，所以影響民眾出遊的情況，後續會根據住宿旅遊狀況，在政策上做盤點、調整；另外，暑假將至，也鼓勵大家到花蓮旅遊。

宜蘭今年端午連假平均住房率約4成5，遊客數幾乎是往年端午連假「對半砍」，宜蘭縣府表示，花東都有中央振興旅遊補助，宜蘭卻沒有，下周將與縣內觀光旅宿業者拜會中央相關單位，請求重視業者心聲及經營困境，給予宜蘭振興旅遊補助。

對此，李孟諺說，宜蘭除既有活動外，後續也會增加推廣補助項目，後續也會視訂房狀況做滾動調整。