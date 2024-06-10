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端午連假收工國5車潮湧現 基隆山崩提前通車還需觀察

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長李孟諺（中）今至高公局交控中心視察國道5號車流情況。記者胡瑞玲／攝影
交通部長李孟諺（中）今至高公局交控中心視察國道5號車流情況。記者胡瑞玲／攝影

今天是端午連假最後一天，國道5號今早9時起就開始湧入北返車潮，交通部長李孟諺表示，預計下午會有較大車流，會有高乘載管制，目前管制措施盼能讓返鄉車潮都能順暢；針對基隆潮境公園山崩部分，李孟諺說，今天會再去視察，看有無辦法提前通車。

今天是端午連假最後一天，交通部長李孟諺今至高公局交控中心視察國道5號車流情況。李孟諺表示，今天來視察國道5號，了解返鄉車潮情況。

李孟諺表示，目車況前都是正常，但預計下午會有較大車流，會有高乘載管制，大客車優先通行；目前管制措施盼能夠讓返鄉車潮順暢，同時也至行控中心感謝值班同仁辛勞犧牲假期維護國道車況。

北區分局坪林交控中心副分局長張崇智補充，國5今早9時就開始出現北返車潮，頭城以北至雪隧目前車速較緩慢，預計北返車潮會延續到下午3、4點才會逐漸舒緩。

針對基隆潮境公園山崩，造成交通雙向阻斷，公路局今天搶修第8天，李孟諺表示，待會會去基隆視察，同仁犧牲假期趕工，再看時間上有無機會提前通車

交通部長李孟諺（左二）今至高公局交控中心視察國道5號車流情況。記者胡瑞玲／攝影
交通部長李孟諺（左二）今至高公局交控中心視察國道5號車流情況。記者胡瑞玲／攝影

國道 李孟諺 車潮

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