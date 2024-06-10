氣象署：西南風影響今起雨下6天 這些地區恐下整天

今天是端午節，中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，南部整天有不定時陣雨，其他地區午後有明顯雷陣雨，天氣型態跟昨天相似，未來一周都是如此。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，對台灣而言，梅雨季已經結束了。曾昭誠說，目前有滯留鋒面在台灣北方，台灣在西南風環境，當北方有較強冷空氣下來，滯留鋒會靠近台灣，但要到台灣上空機率已經降低。5到6月都是梅雨季，梅雨結束後有颱風季，後續降雨可再觀察。

曾昭誠說，今起至下周日受西南風影響，鋒面在台灣北邊上下來回，不會靠近台灣地區。南部地區有短暫陣雨或雷雨，中部地區也有局部短暫陣雨或雷雨，夜晚清晨以沿海為主，白天開始逐漸往內陸、山區發展，至於其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

曾昭誠指出，本周西南風影響，天氣仍不穩定，南部地區及午後各地山區有局部大雨發生的機率，尤其午後雷雨常來得又快又急、容易造成溪水暴漲，於山區、溪谷遊憩時請特別注意天氣轉變，行經山區路段亦應保持警覺，注意自身安全。

至於未來一周天氣悶熱，周三至周六(12日至15日)東南部地區有焚風發生的機率。全台低溫25-27度，不下雨時30-34度，東南部上看35度。