氣象署：西南風影響今起雨下6天 這些地區恐下整天
今天是端午節，中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，南部整天有不定時陣雨，其他地區午後有明顯雷陣雨，天氣型態跟昨天相似，未來一周都是如此。
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，對台灣而言，梅雨季已經結束了。曾昭誠說，目前有滯留鋒面在台灣北方，台灣在西南風環境，當北方有較強冷空氣下來，滯留鋒會靠近台灣，但要到台灣上空機率已經降低。5到6月都是梅雨季，梅雨結束後有颱風季，後續降雨可再觀察。
曾昭誠說，今起至下周日受西南風影響，鋒面在台灣北邊上下來回，不會靠近台灣地區。南部地區有短暫陣雨或雷雨，中部地區也有局部短暫陣雨或雷雨，夜晚清晨以沿海為主，白天開始逐漸往內陸、山區發展，至於其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。
曾昭誠指出，本周西南風影響，天氣仍不穩定，南部地區及午後各地山區有局部大雨發生的機率，尤其午後雷雨常來得又快又急、容易造成溪水暴漲，於山區、溪谷遊憩時請特別注意天氣轉變，行經山區路段亦應保持警覺，注意自身安全。
至於未來一周天氣悶熱，周三至周六(12日至15日)東南部地區有焚風發生的機率。全台低溫25-27度，不下雨時30-34度，東南部上看35度。
此外，今起到周三金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，往返離島請留意航班資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言